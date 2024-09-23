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В Запорожье прозвучал ряд взрывов

RusVesna: в Запорожье нанесен удар авиабомбами по энергетическим объектам
23 сентября 2024, 01:21
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Утверждается, что атака была организована на объекты энергетической инфраструктуры с помощью фугасной управляемой бомбы. В городе начались проблемы с электричеством.

Военные репортеры установили, что как минимум одна бомба попала в электроподстанцию.



Украинская газета «Страна» отметила, что это был первый случай применения управляемой бомбы в городе.

2 сентября тактическая ракета «Искандар» попала в гостиницу для иностранных наемников в Запорожье, в результате чего погибли 50 человек, в том числе 19 британских солдат, еще около 20 получили ранения.

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#украина
#киев
ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
22 сентября 2024, 23:10

Фото: istockphoto/bpawesome

Российские войска ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Конотопе Сумской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Лебедев добавил, что удару также, предположительно, подвергся склад с беспилотниками. Собеседник агентства не стал приводить подробности инцидента.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ около 20 населенных пунктов в Курской области. Министерство обороны заявило, что в атаке были задействованы авиация и артиллерия.

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#всу
#техника
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Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
22 сентября 2024, 21:52

Фото: istockphoto/bpawesome

Российский вертолёт Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям украинской армии.

После выполнения боевой задачи экипаж вертолёта успешно вернулся на площадку вылета. Позднее разведка сообщила о точном прилёте ракет и ликвидации личного состава и бронетехники ВСУ.

Ранее сообщалось, что расчёт БПЛА спецназа «Ахмат» сбил в Курской области разведывательный дрон ВСУ с швейцарской камерой за 80 тысяч евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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#всу
#курская область
#сво
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На Украине сотрудники военкомата похитили двух священников УПЦ
Депутат Рады Дмитрук: двух священников УПЦ похитили на Закарапатье
22 сентября 2024, 21:12

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук, отстаивающий интересы УПЦ.
В своём Telegram-канале он написал, что «бандиты из ТЦК» в воскресенье похитили двух священников сразу же после литургии. Они затолкали отца Василия и Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии в машину и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошёл на Закарпатье.

Дмитрук также подчеркнул, что военкомы применили по отношению к священнослужителям физическую силу и отобрали телефоны.

В настоящий момент связи с ними нет. Однако известно, что их без объяснения причин возили на машине по всей Закарпатской области. Прямо сейчас сотни местных жителей собрались у Хустского ТЦК, а также заблокировали дороги, включая трассы между городами.

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#депутат
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Свалку из «зубов дракона» нашли в подконтрольной ВСУ части ДНР
22 сентября 2024, 20:40

Фото: iStock/Tofotografie

Свалку из «зубов дракона», используемых при возведении фортификационных сооружений, обнаружили в городе Димитров (украинское название Мирноград) в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что бетонные пирамиды, так называемые «зубы дракона», по всей видимости оказались просто выброшенными.

Подчеркнём, что Димитров находится в 10 километрах от Красноармейска. Власти Украины в конце августа объявили о принудительной эвакуации нескольких остающихся под контролем ВСУ населённых пунктов Донбасса, включая Димитров.

Ранее сообщалось, что власти Литвы разместили «зубы дракона» на границе с Россией и Белоруссией. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не представляет угрозу для западных стран.

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#днр
#всу
#свалка
#россия
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«Минус Крым»: на Украине раскрыли отношение мирового сообщества к полуострову
Журналист Дроздов: в мире считают отказ Украины от Крыма необходимым для мира
22 сентября 2024, 20:28

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Мировое сообщество убеждено, что отказ Украины от Крыма необходим для скорейшего завершения конфликта. Об этом сообщил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA.
Этими словами он прокомментировал предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН с целью проведения через 20 лет референдума о его статусе. Такое заявление министр сделал в ходе рабочего визита в Киев. После того, как его осудили за эти слова, ему пришлось отказаться от них.

Дроздов подчеркнул, что стоит и дальше ждать подобных заявлений от западных политиков, поскольку мировое сообщество опирается на формулу «минус Крым».

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#украина
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#заявление
#мир
#конфликт
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Люди возвращаются в дома, в Тихорецком районе разминировали обломки БПЛА
В Тихорецком районе разминировали обломки украинских БПЛА
22 сентября 2024, 20:26

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Тихорецком районе Краснодарского края завершили работы по разминированию территории после атаки украинских БПЛА и эвакуации жителей. Об этом сообщил вечером 22 сентября глава района Анатолий Перепелин в Telegram-канале.
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района решено: жители могут возвращаться в свои домовладения», — говорится в сообщении.

В местной администрации отметили, что гражданам стоит обращать внимание на подозрительные предметы и сообщать о находках по номеру 112.

Два украинских беспилотника подавили силы ПВО в Краснодарском крае в субботу. После падения обломков в Тихорецком районе вспыхнул пожар, из-за чего из населенного пункта эвакуировали людей. Также в 10-километровой зоне вокруг места падения обломков водили временный запрет на сельскохозяйственные работы в полях.

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#жители
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#украина
#бпла
#беспилотник
#краснодарский край
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Выросло число пострадавших от обстрела ВСУ села Черемошное в Белгородской области
Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ села Черемошное достигло 12 человек
22 сентября 2024, 19:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

До 12 человек выросло число пострадавших в результате обстрела ВСУ села Черемошное в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Село Черемошное оказалось под обстрелом ВСУ в воскресенье.

Губернатор ранее сообщал о десяти пострадавших. Сейчас число увеличилось, поскольку двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу Белгорода.

Также Гладков добавил, что семеро из 12 пострадавших – этой бойцы российской самообороны, которые сегодня целый день помогали вернуть электричество в дома сёл, находящихся на границе с Украиной.

Кроме того, среди пострадавших – глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и ещё четыре мирных жителя, которые помогали налаживать сети.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
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#обстрел
#всу
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Минобороны РФ озвучило потери ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области 380 бойцов и 11 единиц бронетехники
22 сентября 2024, 19:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли свыше 380 военных и 11 единиц бронетехники на Курском направлении Об этом сообщается в ежедневной сводке новостей Минобороны России.
Отмечается, что помимо этого ВСУ потеряли два танка, девять бронированных машин, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), инженерную машину разминирования и 14 автомобилей.

В оборонном ведомстве также добавили, что операция по ликвидации формирований ВСУ на данном участке фронта продолжается.

Ранее в этот день также сообщалось, что российский ОТРК «Искандер» уничтожил американскую установку РСЗО М142 HIMARS в Сумской области.

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#всу
#вс рф
#курская область
#минобороны рф
#сво
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На причастных к расстрелам боевиков ВСУ под Курском возбудили уголовные дела
СК возбудил уголовные дела на причастных к расстрелам под Курском боевиков ВСУ
22 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к расстрелу жителей Курской области. Об этом 22 сентября сообщают военные следователи.
«Уголовные дела возбудили по статьям убийство или покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, теракт», — цитирует военное ведомство ТАСС.

Ранее волонтеры рассказали о мирных жителях, которые остаются на оккупированной ВСУ территории Курской области. По данным добровольцев, жители отказываются эвакуироваться по разным причинам — не хотят оставлять дома или опасаются за пожилых родственников, которые могут не перенести тяжелую дорогу. Людям продолжают передавать гуманитарную помощь и уговаривают уехать.

По данным Минобороны, российские войска за сутки отразили семь атак ВСУ в Курской области. Украинские боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Большая Обуховка, Марьевка и Малая Локня.

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