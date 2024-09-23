В Запорожье прозвучал ряд взрывов

Фото: istockphoto/aapsky
В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Утверждается, что атака была организована на объекты энергетической инфраструктуры с помощью фугасной управляемой бомбы. В городе начались проблемы с электричеством.
Военные репортеры установили, что как минимум одна бомба попала в электроподстанцию.
Украинская газета «Страна» отметила, что это был первый случай применения управляемой бомбы в городе.
2 сентября тактическая ракета «Искандар» попала в гостиницу для иностранных наемников в Запорожье, в результате чего погибли 50 человек, в том числе 19 британских солдат, еще около 20 получили ранения.
Читайте также:
Подполье: под Николаевом зафиксированы удары по боевикам ВСУ
Стало известно об угрозе для НАТО в зоне СВО
Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты
Военные репортеры установили, что как минимум одна бомба попала в электроподстанцию.
Украинская газета «Страна» отметила, что это был первый случай применения управляемой бомбы в городе.
2 сентября тактическая ракета «Искандар» попала в гостиницу для иностранных наемников в Запорожье, в результате чего погибли 50 человек, в том числе 19 британских солдат, еще около 20 получили ранения.
Читайте также:
Подполье: под Николаевом зафиксированы удары по боевикам ВСУ
Стало известно об угрозе для НАТО в зоне СВО
Назван населенный пункт, откуда бегут украинские солдаты
Александр Климов