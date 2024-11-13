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ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в районе города.
По словам украинского командующего, бойцы ВС РФ ведут атаки с нескольких сторон. Согласно информации издания, «он и его войска готовы отступить, однако у них пока нет приказа сверху».
Уточняется, что Курахово — это важный логистический центр ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что Курахово — это важный логистический центр ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова