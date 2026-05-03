Два человека погибли при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

03 мая 2026, 17:44

В Белгородской области 2 человека погибли при атаке БПЛА ВСУ, один пострадавший

В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины погибли два мирных жителя, еще один человек пострадал. Об этом в телеграм сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





По его словам, инцидент произошел в селе Нечаевка Белгородского округа. Дрон атаковал автомобиль, в котором находилась семья — супруги и их 21-летний сын.



Мужчина и молодой человек скончались на месте от полученных ранений. Пострадавшая получила баро- и минно-взрывную травмы, ей оказывается необходимая медицинская помощь.



