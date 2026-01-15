ВСУ ранили трех человек в российском регионе

15 января 2026, 20:41

Гладков: трое мужчин пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.