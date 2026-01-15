ВСУ ранили трех человек в российском регионе
В Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, сразу два дрона ударили по поселку Малиновка. Ранения получили двое мужчин, включая главу местной администрации Александра Игнатова.
Оба самостоятельно обратились в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Их направили в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования. Кроме того, повреждения получили ангар и два легковых автомобиля.
Еще один человек пострадал в селе Глотово. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног.
Читайте также: