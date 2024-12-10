В Запорожской области хотят отстроить село Работино заново

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Поселок Работино в Запорожской области, ранее находившийся под контролем ВСУ, оказался практически полностью разрушен в ходе боевых действий. Остались лишь остатки зданий, которые проще снести, чтобы отстроить все заново.
Глава региона Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что восстановление поселка в традиционном смысле невозможно из-за масштабных разрушений.
В будущем планируется обсуждать с правительством РФ вопрос о строительстве нового населенного пункта на месте Работино.
Ранее сообщалось, что российский БПЛА залетел в форточку к украинскому пулеметчику и устранил его.
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«Если быть честным, то там нечего восстанавливать. (...) Если нам поселок нужен там будет, мы его восстановим. Но с точки зрения — построим новый. Потому что слово «восстановление» к этому населенному пункту уже не подходит», — поделился глава Запорожской области.
В будущем планируется обсуждать с правительством РФ вопрос о строительстве нового населенного пункта на месте Работино.
Ранее сообщалось, что российский БПЛА залетел в форточку к украинскому пулеметчику и устранил его.
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Мария Моисеева