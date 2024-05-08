В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры

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В Запорожской области Украины повреждены объекты критической и энергоинфраструктуры. Об этом сообщил Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своём телеграм-канале.
Прежде сообщалось, что минувшей ночью в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. После срабатывания сигналов оповещения взрывы прозвучали в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.
Министр энергетики Украины подтвердил информацию об ударах и сообщил, что в регионе повреждены энергетические объекты. Кроме того, зафиксированы перебои с водоснабжением.
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