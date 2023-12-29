В Запорожской области российские силовики сорвали провокацию СБУ против жителей

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Представители российских спецслужб предотвратили провокацию против мирного населения Запорожской области. Её готовили агенты Службы безопасности Украины (СБУ).
Например, целью провокационных действий могли быть запугивание местных жителей и дискредитация властей Запорожской области, сказал собеседник агентства. По его словам, работа по контролю за подобными сообщениями ведётся круглосуточно. Представители силовых структур обращаются к гражданам с призывом доверять информации только из проверенных официальных источников.
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