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В Запорожской области задержали агента разведки Украины

ФСБ задержала агента разведки Украины в Запорожской области
10 апреля 2024, 10:12
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

10 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ было объявлено о задержании украинского агента в Запорожской области, пишут «Известия».


По информации спецслужбы, жительница региона готовила террористический акт против российских военнослужащих.

В сообщении уточняется, что деятельность пособницы террористов была координирована, а снабжение ее взрывчатыми веществами осуществляли сотрудники Службы безопасности Украины.

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#сотрудники
#фсб
#всу
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Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Очаковым
10 апреля 2024, 10:27

Фото: istockphoto/bbsferrari

Вооружённые силы РФ атаковали расположение частей ВСУ в районе Очакова Одесской области. В санатории «Очаков», который попал под удар, находилось не менее трёхсот украинских военнослужащих.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию, полученную им от одесских коллег. По словам очевидцев, находившихся поблизости, от взрыва посыпались стёкла из окон и сорвало двери с петель. По словам Лебедева, точные итоги прилёта пока назвать сложно, так как санаторий расположен рядом с военным госпиталем на побережье, куда гражданских не пускают уже два года.

Агент из Очакова рассказал Лебедеву, что после взрыва над санаторием поднимались клубы бело-жёлтого дыма. Работали системы украинской ПВО, которым удалось сбить над морем один российский БПЛА «Герань», иначе последствия для ВСУ были бы ещё более печальными.

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#санаторий
#итоги
#бпла
#всу
#пво
#взрыв
#удар
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Генерал Гурулёв: Для безопасности Белгорода нужно освобождать Харьков
10 апреля 2024, 10:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Чтобы обезопасить Белгород, нужно освободить Харьков, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, пишет «Военное дело».
По словам Гурулева, также освобождение города даст российским войскам выйти на оперативный простор и откроет путь к левому берегу Днепра.

При этом идея штурма в этом случае не совсем подходящая, поскольку таким образом взять Харьков, вероятнее всего, не получится.

Гурулев подчеркнул, что первоочередная задача ВС РФ сегодня — наращивание огневого поражения противника, которое прямо пропорционально потерям российских войск. В минимизации этих потерь и заключается главная задача российского командования, добавил он.

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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
#всу
#спецоперация
#харьков
#белгородская область
#вс рф
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Готовивший атаки на Россию майор погиб на Украине
10 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/Soumen Hazra

В ДТП погиб начальник украинского пограничного отряда города Конотоп в Сумской области Александр Ярошенко, заявил военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Начальник, Майор Пограничного отряда г.Конотоп разбился в ДТП, две версии на данный момент...Почему погиб такой ранг руководивший подготовкой пограничников атакой на Белгородскую область?», — написал он в своём Telegram-канале.

Неделю назад Татаринов рассказал о ликвидации в Семеновке российскими военными главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсена Мартынюк.

Ранее польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Киева, заявил, что ВСУ лишились мотивированных боевиков. Он подчеркнул, что подготовка солдат находится на очень низком уровне.

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#военкор
#всу
#атака
#вс рф
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Штурмы в Белогоровке и зачистка Богдановки: последние новости СВО
10 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ развивают наступление на всей линии фронта. Продвинуться удалось на Донецком и Луганском направлениях. О том, где укрепляет оборону противник, и какой населенный пункт полностью перешел под контроль ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Стороны активно применяют средства дальнего поражения на Запорожском фронте. Линия боевого соприкосновения остается прежней, продвинуться никому не удалось, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Северо-западнее Вербового ВС РФ не снижают давления на оборону ВСУ, есть очередные тактические успехи.

Донецкое направление


Российские военные развивают наступление по всей линии фронта. В Новомихайловке продолжаются штурмовые действия ВС РФ, ВСУ оказывают серьезное сопротивление.

На окраинах Красногоровки возобновилась активность российских войск. Есть тактические успехи. После долгих и тяжёлых боёв посёлок Первомайское полностью перешёл под контроль российской армии, открывая для ВС РФ дальнейшую дорогу на Нетайлово и создавая угрозу для украинского гарнизона в районе Невельского.

Также зафиксировано продвижение в Семёновке.

Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ при активной поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовые действия на окраинах Часов Яра. Есть тактические успехи. Идёт зачистка населённого пункта Богдановка.


Луганское направление


ВС РФ сумели продвинуться к Выемке и провести ряд штурмовых действий в районе Белогоровки. В районе Терн – встречные бои.


Херсонское направление


На Херсонском направлении противник переформирует подразделения территориальной обороны и морской пехоты. В связи с потерями, оставшиеся в живых бойцы теробороны придаются морпехам в качестве штурмовых групп. ВСУ ведут обстрелы мирного населения. Под огнём Каховка, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Алешки и Днепряны. ВС России поражали объекты противника в Херсоне.

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#военные
#контроль
#всу
#вс рф
#удар
#сво
#сводкасво
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«Все мотивированные уже на кладбище»: Наёмник — о боевиках ВСУ
10 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

Польский наёмник Михал Липский заявил, что украинские солдаты, которые хотели сражаться, погибли в боях.
В интервью Defence24 воевавший на стороне Киева наёмник добавил, что украинские боевики давно утратили мотивацию. Никто из них не хочет умирать, но киевский режим толкает на смерть почти каждого мобилизованного.

При этом солдаты, которые остались, очень плохо подготовлены. Некоторые из них даже не могут правильно прицелиться при стрельбе.

Он подчеркнул, что ВСУ плохо снабжают, причём как техникой, так и боеприпасами, при том, что у российской армии есть в достатке практически любой вид оружия.

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#всу
#солдаты
#наемники
#мнение
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В Одессе взрывами повреждён объект энергетической инфраструктуры
10 апреля 2024, 09:33

Фото: istockphoto/Zeferli

В ночь на среду, 10 апреля, в Одессе в результате взрывов повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
В своём телеграм-канале чиновник подтвердил, что удары были нанесены по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Он сообщил о повреждении административных и технических зданий, но о каких именно объектах идёт речь, не уточнил. Отмечается, что взрывы раздавались на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Также о повреждении на объекте энергетической инфраструктуры сообщил глава ОВА Николаевской области Виталий Ким. В своём телеграм-канале он написал, что после взрыва на энергообъекте произошёл пожар, который быстро был локализован. Обошлось без пострадавших. По словам чиновника, на время восстановительных работ производились аварийные отключения электроэнергии.

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#пожар
#взрывы
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#одесса
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Разведчики уничтожили четыре автобуса с военными ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра
10 апреля 2024, 08:28

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские разведчики уничтожили четыре микроавтобуса ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Были уничтожены четыре транспортных средства с пехотой противника», — заявили в ведомстве.

Пехота ВСУ осуществляла передвижение на передней линии фронта на правом берегу Днепра. Разведчики ВС РФ обнаружили противника и нанесли по микроавтобусам удар из ракетного комплекса «Фагот».

ВСУ лишились личного состава и техники.

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#сво
#минобороны рф
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Российские войска нанесли удар по энергосистеме Николаева
10 апреля 2024, 08:03

Фото: iStock/fortton

Российские силы ударили по энергосистеме Николаева, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар пришёлся в н.п. Михайло-Ларино в подстанцию на востоке от города. Из строя вышли трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ.

Сейчас в городе наблюдаются перебои со светом. Как отмечает Лебедев, в Николаеве этой ночью работала система ПВО.

ВС РФ постоянно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты российской инфраструктуры, подчеркивал президент РФ Владимир Путин.

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Кладбища Штатов обрастают могилами убитых на Украине наемников
10 апреля 2024, 07:28

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Кладбища США пополняются могилами убитых на Украине наёмников, пишет РИА Новости.
Вслед за европейскими — от Виргинии до Калифорнии — на кладбищах в Штатах появляется все больше захороненных наемников, ликвидированных российскими войсками на Украине.

При этом Джо Байден неоднократно говорил, что не отправит американские войска воевать на Украину. Однако местные СМИ после начала спецоперации постоянно сообщают о гибели американцев.

Среди убитых — 50 летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси. Его ликвидировали через два месяца после начала спецоперации. Останки мужчины захоронили на родине только в марте текущего года. Долгое время он считался пропавшим без вести.

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