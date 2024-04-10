В Запорожской области задержали агента разведки Украины

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10 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ было объявлено о задержании украинского агента в Запорожской области, пишут «Известия».
По информации спецслужбы, жительница региона готовила террористический акт против российских военнослужащих.
В сообщении уточняется, что деятельность пособницы террористов была координирована, а снабжение ее взрывчатыми веществами осуществляли сотрудники Службы безопасности Украины.
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Артем Кузьмин