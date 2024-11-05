В Запорожской области зафиксированы взрывы и повреждения инфраструктуры

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В ночь на вторник в подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошла серия взрывов. Об этом проинформировал назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано не менее 144 взрывов, в результате которых пострадали ряд объектов инфраструктуры. Федоров не уточнил, какие именно объекты были повреждены, однако отметил, что информация о разрушениях поступает от местных жителей.
Запорожская область была объявлена субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает. На сегодня более 70% территории области находится под контролем России, в то время как город Запорожье и его окрестности остаются под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Запорожская область была объявлена субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает. На сегодня более 70% территории области находится под контролем России, в то время как город Запорожье и его окрестности остаются под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Дарья Осипова