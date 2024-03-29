В Запорожской области заявили о влиянии возможной поставки Taurus Киеву на вход СВО

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Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий оценил влияние возможной поставки Киеву немецких ракет Taurus на ход конфликта в рамках специальной военной операции (СВО), передает информационное агентство ТАСС.
Глава области отметил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) умеют сбивать «эти очень дорогие» ракеты и могут предотвратить серьезное поражение, рассредоточив свои силы и средства.
Губернатор обратил внимание на опасность большого количества беспилотников, которые могут нанести заметный ущерб, не воспринимая так серьезно самолеты и ракеты. Он считает, что за беспилотниками будущее. Как только рои беспилотников с помощью искусственного интеллекта смогут самостоятельно обнаруживать цели, можно будет изменить ход боевых действий.
Ранее Балицкий заявил, что санитарная зона в приграничных регионах должна составлять не менее 300 км.
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«Реально могут изменить ситуацию не дорогие подарки Запада для Украины, а именно беспилотники. Это более опасная история, потому что их много, они могут нанести гораздо больший ущерб, чем ракета», – добавил Балицкий.
Ранее Балицкий заявил, что санитарная зона в приграничных регионах должна составлять не менее 300 км.
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Александр Климов