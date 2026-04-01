Шаляпин высказался о Пугачевой и ее «хитроумном Максимке»

Шаляпин назвал неправильным выбор Пугачевой и Галкина* после начала СВО
Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что Алла Пугачева и Максим Галкин*, покинувшие Россию, сделали неправильный выбор после начала СВО. Своим мнением он поделился в выпуске проекта «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.
Шоумен отметил, что паре, которая критически высказывается в адрес России, стоит уделять меньше внимания.
«Они просто с хитроумным Максимкой* сделали ставку на клан другой, когда началась СВО. <…> И проиграли. Может, ее (Пугачеву — прим. ред.) Максим* одурманил», — высказался Шаляпин.Ранее сообщалось, что в октябре 2026 года истекает срок регистрации товарного знака «ALLA PUGACHOVA» — международного бренда артистки. Она оформила указанную марку еще в 1996 году в Мадриде. Под именем Примадонны можно было выпускать косметику, одежду, ювелирные изделия, продукты питания и напитки, а также организовывать концерты, телерадиовещание, образовательные и даже медицинские услуги.