Шаляпин высказался о Пугачевой и ее «хитроумном Максимке»

01 апреля 2026, 09:34

Шаляпин назвал неправильным выбор Пугачевой и Галкина* после начала СВО

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что Алла Пугачева и Максим Галкин*, покинувшие Россию, сделали неправильный выбор после начала СВО. Своим мнением он поделился в выпуске проекта «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube.





Шоумен отметил, что паре, которая критически высказывается в адрес России, стоит уделять меньше внимания.

«Они просто с хитроумным Максимкой* сделали ставку на клан другой, когда началась СВО. <…> И проиграли. Может, ее (Пугачеву — прим. ред.) Максим* одурманил», — высказался Шаляпин.