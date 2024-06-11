В заявлении по итогам встречи в Швейцарии не будет требования о выводе войск РФ

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Вопрос о выводе войск РФ не будет входить в коммюнике швейцарской конференции по урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на проект документа, пишет ТАСС.
В заявлении будет лишь три пункта из 10 положений плана президента Украины. Уточняется, что будут отражены только вопросы обеспечения безопасности атомных электростанций и продовольственной безопасности, а также освобождение пленных и возвращение детей. Помимо этого, в проекте отмечается, что для достижения мира необходимо участие всех сторон. В нем подчеркивается важность участия РФ.
Данное решение принято в связи с позицией ряда стран, придающих значение отношениям с Россией.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
Генсек ООН отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Данное решение принято в связи с позицией ряда стран, придающих значение отношениям с Россией.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
Генсек ООН отказался ехать на саммит по Украине в Швейцарии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова