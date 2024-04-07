ВСУ ударили с помощью дрона по машине Каховского территориального избиркома

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль Каховской территориальной избирательной комиссии. Для этого они использовали ударный беспилотник.
Украинцы с помощью дрона подорвали автомобили председателя Каховской территориальной избирательной комиссии (ТИК) и ещё одного сотрудника, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале Каховской ТИК. К счастью, никто из них не пострадал. Что касается машин, то они ремонту не подлежат, так как превратились в металлолом.
В сообщении отмечается, что украинские боевики продолжают пытаться запугивать жителей Херсонской области и мстить за отлично организованную и проведённую избирательную кампанию. Сотрудники ТИК назвали террор и угрозы методами морально убогих людей, лишённых человеческого достоинства. Сотрудники избирательной системы не поддадутся на провокации и не испугаются угроз, также указано в сообщении Каховской ТИК.
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Александр Бойцов