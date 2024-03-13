В зоне спецоперации заметили трелевочный трактор с зенитной пушкой АЗП-57

Фото iStock/Alexander Novikov
В зоне спецоперации заметили гусеничный трелевочный трактор ТДТ-55, на котором красуется зенитная пушка АЗП-57. Фотографию такой машины опубликовал Telegram-канал «Артиллерия».
Таким образом, на снимке запечатлен трактор, а в его задней части установили зенитную пушку АЗП-57.
Изначально ТДТ-55 предназначался для вывозки и штабелирования среднего и крупного леса. Он имеет турбодизельный двигатель и приспособлен для работы в сложных лесных условиях.
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«Трелевочный трактор ТДТ-55 никогда в жизни и не думал, что к нему принайтуют 57-мм автоматическую зенитную пушку АЗП-57 комплекса С-60. Гантрактор якобы применялся штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова