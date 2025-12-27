В зоне СВО ликвидировали главу запрещенного РДК*
Основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина* ликвидировали на запорожском направлении. Информацию приводят «Известия».
По данным источников, террорист выполнял боевую задачу. Предполагается, что он мог погибнуть в результате атаки FPV-дрона.
В ноябре 2023 года Капустина* заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об организации нападения на населённые пункты в Брянской области. Также сообщалось, что его объявили в международный розыск.
В январе Апелляционный военный суд признал законным заочный пожизненный приговор, вынесенный Капустину* и актёру Кириллу Канахину*, обвиняемым во вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.
