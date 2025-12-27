В зоне СВО ликвидировали главу запрещенного РДК*

27 декабря 2025, 12:22

В Запорожской области уничтожили террориста Капустина*

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина* ликвидировали на запорожском направлении. Информацию приводят «Известия».