В зоне СВО ликвидировали главу запрещенного РДК*

В Запорожской области уничтожили террориста Капустина*
Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина* ликвидировали на запорожском направлении. Информацию приводят «Известия».



По данным источников, террорист выполнял боевую задачу. Предполагается, что он мог погибнуть в результате атаки FPV-дрона.

В ноябре 2023 года Капустина* заочно приговорили к пожизненному лишению свободы по делу об организации нападения на населённые пункты в Брянской области. Также сообщалось, что его объявили в международный розыск.

В январе Апелляционный военный суд признал законным заочный пожизненный приговор, вынесенный Капустину* и актёру Кириллу Канахину*, обвиняемым во вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.

*Лица и организации, внесенные в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Никита Кротов

