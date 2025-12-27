Успехи ВС РФ под Гуляйполем, освобождение Косовцево и ослабление обороны ВСУ в Миньковке: последние новости СВО на 27 декабря
Российские войска наращивают наступление на ключевых направлениях. На Сумском и Харьковском направлениях зафиксировано продвижение ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии. В Купянске российские военные продолжают сдерживать натиск ВСУ с направлений Соболевки и Московки. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа данном направлении продолжаются ожесточенные встречные бои. Российские штурмовые группы при массированной поддержке авиации, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и ударных БПЛА ведут наступление. Российские военные закрепили тактический успех на восьми отрезках фронта в Сумском и Краснопольском районах, продвинувшись вглубь обороны противника до 700 метров.
Украинское командование, стянув резервы, предприняло попытку контрудара. В районе Варачино две атакующие группы 71-й отдельной егерской бригады противника были своевременно обнаружены разведкой и полностью ликвидированы комплексным огневым воздействием. На смежных Теткинском и Глушковском участках артиллерийские подразделения ВС РФ продолжают вести методичный обстрел вражеских укреплений в районе Рыжевки.
Харьковская областьВ районе Волчанска идут напряженные боестолкновения. ВС РФ расширяют контроль на Хатненском отрезке. Противник активизировался, пытаясь восстановить положение под Вильчей. С помощью высокоточных ударов российскими военными уничтожено производство реактивных снарядов для украинской армии на одном из харьковских предприятий.
В окрестностях Старицы подразделения РФ продвинулись на 200 метров, действуя в лесистой местности. На Лиманском участке взяты под контроль шесть вражеских укрепленных позиций, общее продвижение достигло 500 метров. Силами 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были предприняты две безуспешные контратаки под Вильчей, которые были успешно отбиты. На отрезке Меловое-Хатнее ВС РФ установлен контроль над новыми рубежами в приграничной полосе, продвижение достигло 450 метров. Авиация нанесла удар по расположению 129-й бригады теробороны в районе Новоужвиновки.
Запорожское направлениеНа данном направлении стратегическая инициатива сохраняется за российскими войсками. В северных районах Приморского участка подразделения ВС РФ улучшают свои тактические позиции, вытесняя противника с занимаемых рубежей. Продолжаются интенсивные бои в окрестностях Лукьяновского, где штурмовые группы РФ вплотную приблизились к окраинам Павловки.
Отмечен значительный тактический успех южнее Орехова. Со стороны Нестерянки российские военные прорвали оборону и закрепились в южной части Новоандреевки. Полный захват данного опорного пункта является ключевой задачей, так как позволит рассечь вражескую линию обороны, нарушив коммуникации и снабжение между Ореховом и Малыми Щербаками.
Гуляйпольское направлениеВС РФ взят вражеский командный пункт. Трофеями стали важные штабные документы, картографические материалы и сохранившаяся техника. Оборонительный периметр украинских формирований в западном секторе Гуляйполя продолжает сжиматься. Единственная транспортная артерия, связывающая местный гарнизон с тылом, надёжно блокирована огнём российской артиллерии. Официально подтверждено взятие Косовцево. Это достижение открывает путь к наступлению на Терноватое. За минувшие сутки площадь освобождённой местности увеличилась на 23 км².
Константиновское направлениеПродолжается успешное наступление российских военных по всему фронту. Южные окраины Степановки находятся под давлением ВС РФ, бои переместились в центральные кварталы населенного пункта. Поселок Новомарково практически полностью очищен от противника. В районе Миньковки также зафиксированы успешные действия, направленные на ослабление вражеской обороны.
Красноармейское направлениеОбстановка на участке сохраняет высокую напряжённость. В окрестностях Гришино стороны ведут в позиционную борьбу без существенных изменений линии фронта. В Димитрове российские военные методично очищают от противника микрорайоны с высотными зданиями. В секторе Родинского предпринятая ВСУ вылазка была отражена без потери позиций. Район Белицкого остаётся ареной ожесточённых встречных столкновений. К северу от Шахово продолжаются интенсивные уличные бои за Софиевку и Торецкое.
Северское направлениеНа данном участке фронта российские подразделения закрепили успех, установив полное господство в восточной части Резниковки. Отмечено активное движение ВС РФ на западных подступах к Северску. В районе Закотного идут интенсивные бои за стратегические высоты. Контроль над этими доминирующими позициями является ключевым условием для защиты северного операционного направления и создания предпосылок для последующего удара в сторону Калеников и Рай-Александровки.
Купянское направлениеСитуация остается сложной, однако находится под устойчивым управлением российских военных. Северо-восточные районы города прочно удерживаются подразделениями РФ, которые стойко отбивают многочисленные вражеские контратаки, нанося ВСУ значительный урон. Экипажи ударных БПЛА успешно поражают пехоту и машины противника в городской черте и на ближних подступах. В районе Купянска-Узлового продолжается системная работа по ликвидации вражеской бронетехники. Имея крупные резервы, неприятель атакует почти безостановочно с направлений Соболевки и Московки.
Отмечаются попытки проникновения в город и закрепления в жилых кварталах украинских разведывательно-диверсионных групп. Затруднения создает сохранение противником контроля над территорией местного консервного комбината, что позволяет ему перекрывать пути снабжения ВС РФ в западном секторе. Параллельно наблюдается рост активности вражеских формирований на восточном берегу реки, в зоне Купянска-Узлового.