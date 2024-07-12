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Российские бойцы ликвидировали в зоне спецоперации украинского оперного певца и актера, заслуженного артиста Украины Игоря Воронку, который принимал участие в боевых действиях против РФ в составе ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на его супругу.
Уточняется, что Воронка был ликвидирован в бою против российских сил. При этом его тело не эвакуировали и оставили на поле битвы. Официально заслуженный артист Украины числится пропавшим без вести.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали иностранного наёмника на Сватовском направлении. Это произошло в районе населённого пункта Стельмаховка. В районе населённого пункта Стельмаховка под огневой удар российских войск попала группа украинских солдат. Среди них был англоговорящий наёмник, который был тяжело ранен.
Иностранец в течение получаса ещё выходил в радиоэфир на открытых частотах и просил эвакуировать его. Не дождавшись помощи, наёмник скончался от полученных ранений.
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Элина Позднякова