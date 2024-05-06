В зоне СВО ликвидирован украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко

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Российские военные ликвидировали украинского чемпиона Европы по тяжёлой атлетике Александра Пелешенко. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики.
Согласно сообщению, Пелешенко был заслуженным мастером спорта Украины, двукратным чемпионом Европы, участником Олимпийских игр по тяжелой атлетике в 2016 году.
Тяжелоатлет вступил в ряды ВСУ с первых дней начала российской спецоперации.
По данным Telegram-канал «Шёпот фронта», Пелешенко был ликвидирован в последний день отступления ВСУ из Работино в Запорожской области.
В понедельник, 6 мая,военкор Руслан Татаринов сообщил, что ВС РФ уничтожили «именитую троицу» ВСУ из города Стрый Львовской области. Он подчеркнул, что были ликвидированы Александр Луковец с позывным Броня, Оксана Демчук с позывным Гуцулка и Андрей Сидор с позывным Малыш.
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Тяжелоатлет вступил в ряды ВСУ с первых дней начала российской спецоперации.
По данным Telegram-канал «Шёпот фронта», Пелешенко был ликвидирован в последний день отступления ВСУ из Работино в Запорожской области.
В понедельник, 6 мая,военкор Руслан Татаринов сообщил, что ВС РФ уничтожили «именитую троицу» ВСУ из города Стрый Львовской области. Он подчеркнул, что были ликвидированы Александр Луковец с позывным Броня, Оксана Демчук с позывным Гуцулка и Андрей Сидор с позывным Малыш.
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Элина Позднякова