Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

Фото: Минобороны РФ
Бурятские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти бойцов Вооруженных сил Украины, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
Российский снайпер обнаружил группу пехоты ВСУ, которая двигалась под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, и открыл по ним прицельный огонь.
Ведомство отмечает, что снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.
Ранее российский сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима», — рассказали в МО.
Ведомство отмечает, что снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.
Ранее российский сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак