Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра

Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» рассказал РИА Новости, как во время боев за Бахмут в ДНР собрал «коллекцию» нашивок иностранных наемников Вооруженных сил Украины.