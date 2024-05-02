В Одессе ликвидировали майора ВСУ

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ВС России ликвидировали майора ВСУ Игоря Безсонова при ударе по штабу украинских войск в Одессе. Об этом проинформировал Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
До этого в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие в ходе ударов поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также военную технику и личный состав.
Утром 1 мая координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее сообщалось что, что украинская армия обстреляла магазин и хлебный фургон в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Утром 1 мая координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее сообщалось что, что украинская армия обстреляла магазин и хлебный фургон в Горловке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак