В зоне СВО обнаружили магнитные шведские мины

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на донецком направлении обнаружена магнитная противотанковая мина шведского производства, сообщает РИА Новости.
По словам саперов, по конструкции она похожа на российскую противотанковую мину ТМ-62, но в отличие от нее может быть настроена на самоуничтожение. Магнитные датчики могут реагировать на саперное оборудование бойца.
Он добавил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уже научились обезвреживать такие мины.
В феврале стало известно, что шведская боеприпасная промышленность получила большое количество заказов на оружие и боеприпасы для Украины.
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«Ранее на СВО они не применялись, насколько я знаю, соответственно это какая-то, видимо, новая поставка от иностранных государств», – подчеркнул российский военный.
Он добавил, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уже научились обезвреживать такие мины.
В феврале стало известно, что шведская боеприпасная промышленность получила большое количество заказов на оружие и боеприпасы для Украины.
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Александр Климов