Экипаж Су-35С сопроводил Су-34 при бомбометании по опорнику ВСУ под Курском

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Экипаж самолета Су-35С сопроводил бомбардировщик Су-34 во время бомбометания по опорнику боевиков ВСУ в приграничье под Курском. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — пояснили в оборонном ведомстве.По выполнению задания бойцы успешно возвратились на базу. Разведка доложила об успешном поражении целей, резюмировали в Минобороны.
Украина напала на Курскую область ранним утром 6 августа, бои в российском регионе продолжаются по сей день.
Ранее сообщалось, кому достанется оборонная промышленность Украины после СВО.
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Никита Кротов