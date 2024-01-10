В зоне СВО погиб друг Теплинского полковник ВДВ Оспанов

Фото: iStock/inga
6 января в Херсонской области погиб близкий товарищ командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского начальник бронетанковой службы Воздушно-десантных войск РФ полковник Арман Оспанов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донецк ДНР новости СВО».
Однако по пути на место группа Оспанова попала под артиллерийский обстрел ВСУ, в ходе которого полковник погиб.
Читайте также:
Хочется, чтобы это был последний год: военный эксперт раскрыл планы по СВО на 2024 год
Командующий ВДВ исполнил мечту сына погибшего Героя России
На Запорожском направлении завершается подготовка штурмовых групп ВДВ
Элина Позднякова