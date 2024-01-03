Хочется, чтобы это был последний год: военный эксперт раскрыл планы по СВО на 2024 год

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Стратегические планы на специальной военной операции в 2024 году, вероятно, изменены не будут. Сейчас выбрана тактика и стратегия, которая успешно себя зарекомендовала на линии боевого соприкосновения. Однако оперативно тактическая обстановка будет меняться, заявило в беседе с «Радио 1» военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам собеседника, уже сейчас есть предпосылки к ухудшению положения украинской армии. Это связано с нехваткой материально-технического оснащения, финансирования и в целом положения украинского командования на некоторых территориях.
Военный эксперт также подчеркнул, что накопленные силы для контрнаступления у ВСУ уже «перемололи» и теперь украинскому командованию приходится только «затыкать дыры, чтобы как-то удержать линию фронта».
Успех ждёт российскую армию и на Авдеевском направлении, уверен Марочко. По его словам, ситуация с этим населённым пунктом напоминает Дебальцево в 2015 году, когда украинских боевиков окружили со всех сторон.
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«Не следует также забывать и о политических моментах. Когда в США начнутся выборы, им будет не до Украины, потому что они и так понесли большие репетиционные потери. Финансирование заморожено, а это крайне негативно для фронта, потому что активная фаза боевых действий предполагает большие поставки оружия и боеприпасов. Нужно восполнять потери, которые расходуются ежедневно, с этим возможно у украинского командования будут проблемы», — заметил Марочко.
«О том, чтобы куда-то продвигаться, не может быть и речи. Об этом говорят даже здравомыслящие начальники и на Украине, и западные военные эксперты начали признавать суровую реальность», — добавил он, добавив, что восстановление западного финансирования лишь оттянет момент победы РФ.
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Успех ждёт российскую армию и на Авдеевском направлении, уверен Марочко. По его словам, ситуация с этим населённым пунктом напоминает Дебальцево в 2015 году, когда украинских боевиков окружили со всех сторон.
«Сейчас и с севера, и с юга этот мешок затягивается. Если украинское командование не предпримет шаги, чтобы спасти свою группировку, которая находится в населённом пункте, то она просто будет взята в кольцо и уничтожена по примеру других операций, которые уже были в СВО», — подчеркнул эксперт.В заключение подполковник в отставке выразил надежду, что специальная военная операция завершится в 2024 году.
«Мне очень бы хотелось, чтобы это был последний год спецоперации, и чтобы он закончился нашей победой. Мы как жители Донбасса сильно устали от войны, истощены и морально, и физически. Уже хочется и созидать, и развивать. Многие наши ребята хотят вернуться в семьи», — добавил Марочко.Читайте также:
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Екатерина Шмакова