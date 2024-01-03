Хочется, чтобы это был последний год: военный эксперт раскрыл планы по СВО на 2024 год

Стратегические планы на специальной военной операции в 2024 году, вероятно, изменены не будут. Сейчас выбрана тактика и стратегия, которая успешно себя зарекомендовала на линии боевого соприкосновения. Однако оперативно тактическая обстановка будет меняться, заявило в беседе с «Радио 1» военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.