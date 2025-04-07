В зоне СВО погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным «Амур»

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В зоне проведения спецоперации при выполнении боевого задания геройски погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным «Амур». Новость появилась в Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.
«С прискорбием сообщаю о том, что при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции героически погиб гвардии лейтенант Алексей Викторович Абеленцев», — говорится в сообщении.
По его словам, Абеленцев был кадровым военным, который сразу встал на защиту родины при первой же необходимости. «Амур» командовал взводом БПЛА 204 полка специального назначения «Ахмат», являлся кавалером Орденов мужества, Медали за Отвагу и других ведомственных наград.
Похоронят Абеленцева на малой родине в Приморском крае.
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