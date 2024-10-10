В зоне СВО погиб лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер»

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В зоне проведения специальной военной операции погиб лучший штурмовик «Ахмата» с позывным «Киллер». Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Погиб наш дорогой брат «Киллер». Ты был лучшим штурмовиком из всех, кого я знал. Пусть Аллах примет твою шахаду», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.При этом он не уточнил подробности гибели военного.
Напомним, подразделения спецназа «Ахмат» принимают участие в освобождении Курской области от боевиков, а также действуют в районе Часова Яра в ДНР.
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Элина Позднякова