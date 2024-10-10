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Рожать, не пить и сплотиться: Алаудинов поддержал цели Русской общины

10 октября 2024, 03:19
Фото: istock/Yury Karamanenko

Фото: istock/Yury Karamanenko

Генерал-майор Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат», высказал поддержку целям Русской общины, подчеркивая важность сохранения русских традиций и ценностей.

«Цели очень хорошие: сохранение русских традиций и ценностей. Воспитание молодежи в традиционном духе. Чтобы русские стали рожать, перестали пить и сплотились, чтобы русские стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, что считает себя русскими», — заявил Алаутдинов.
Он также отметил, что готов поддержать организации, такие как «Северный человек» и «Русская народная дружина», если они искренне преследуют эти цели и не противоречат принципам Русской общины. По его мнению, такие инициативы могут способствовать объединению и укреплению национальной идентичности среди русского населения.



Ранее сообщалось, что командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал задержание своего экс-адвоката Дениса Шапиро, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Алаудинов подчеркнул, что относится к этому событию сдержанно и не испытывает стыда за дружбу с Шапиро.

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Байден в ярости заявил, что Обама «прое**лся» с Украиной в 2014 г.
10 октября 2024, 03:40

Президент США Джо Байден в частной беседе в конце 2023 года заявил, что политика администрации Барака Обамы в отношении Украины в 2014 году была ошибочной.
Об этом сообщает AP со ссылкой на новую книгу редактора The Washington Post Боба Вудворда. По словам Байдена, он был крайне недоволен действиями США в 2014 году, когда Россия присоединила Крым и началась война на Донбассе.

«Они прое**лись в 2014 году. Барак никогда не воспринимал Путина всерьез», — сказал Байден в разговоре с близким другом.
Президент также выразил сожаление, что США «не должны были позволять Путину просто войти туда» и подчеркнул, что в 2014 году Соединенные Штаты «ничего не сделали» для предотвращения действий России.

Ранее бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера. В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене.

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El Mundo: Зеленский отказывается принимать альтернативные мирные планы
10 октября 2024, 02:52

Президент Украины Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские чиновники категорически отвергли любые мирные инициативы, отличающиеся от предложенного Киевом плана, сообщает испанское издание El Mundo.
По информации источников, основная цель Зеленского заключается в том, чтобы заставить Россию согласиться на переговоры на условиях Украины. Однако многие западные союзники начинают высказывать скептицизм по поводу неизменных требований Киева, что создает дополнительные сложности в процессе мирных переговоров.

Западные лидеры, по словам экспертов, постепенно пытаются убедить украинскую сторону рассмотреть альтернативные подходы к мирному урегулированию, но на данный момент эти попытки не увенчались успехом. Ожидается, что продолжающиеся боевые действия и отсутствие компромиссов лишь усилят напряженность в регионе и могут привести к новым вызовам для международного сообщества.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу бронирования 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабмин приостановил действие положений, касающихся определения критически важных предприятий, до15 ноября. Об этом сообщает 9 октября украинское издание «Экономическая правда».

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#россия
#украина
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Израильские ВВС нанесли удар по центру службы спасения в Ливане: есть погибшие
РИА: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, семь погибших
10 октября 2024, 02:12

Фото: istock/MagioreStock

Израильские военно-воздушные силы атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, в результате чего погибли семь человек.
Об этом сообщили полевые источники РИА Новости. Согласно информации, удар пришелся по церковному залу, где находились спасатели. Атака произошла в округе Тира, и местные власти уже начали расследование обстоятельств инцидента.

Это событие произошло на фоне продолжающегося конфликта в регионе, и число жертв может увеличиться. Напомним, что ранее в Ливане также сообщали о большом количестве погибших с начала израильских ударов.

Ране сообщалось, что руководство движения ХАМАС сделало заявление насчет пленный израильтян. Оно заявило, что не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа. Об этом РИА Новости сообщил представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.

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Кличко против Зеленского: раскрыто, как власти Украины подавляют независимые СМИ
Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова
10 октября 2024, 02:05

Мэр Киева Виталий Кличко выступил с заявлением о недопустимости давления на средства массовой информации, критикующие власть.
Это заявление последовало после публикации журналистов издания «Украинская правда», которые обвинили офис президента Владимира Зеленского в систематическом давлении и попытках вмешательства в редакционную политику.

«Давление власти на СМИ – недопустимо. Именно свобода слова, мнения, прессы – это то, что является основой демократии в обществе», — отметил Кличко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что заявления журналистов «Украинской правды» служат тревожным сигналом и не способствуют улучшению имиджа Украины на международной арене.

Кличко также подчеркнул, что в этом году имели место резонансные случаи преследования независимых журналистов, угрозы, прослушивания и вмешательства в личную жизнь работников СМИ, которые высказывают критику в адрес властей.

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Покажут «храбрость, дерзость и лихачество»: что сделают с преступниками в Чечне
В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров
10 октября 2024, 01:50

Фото: сайт Кремля

В Чечне правонарушителей будут направлять в зону специальной военной операции (СВО) вместо применения административных наказаний.
Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Кадыров отметил, что среди молодежи есть категория граждан, которые игнорируют законы.

«Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — подчеркнул он.
Также он добавил, что такая мера будет оправдана на фоне формирования нового полка численностью 2,5 тысячи человек. Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову проконтролировать этот процесс.

Напомним, что глава Чечни активно поддерживает российские вооруженные силы и ранее передал 100 автомобилей для нужд СВО.
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Зеленский пришел в ярость и отменил бронирование от мобилизации на Украине
Зеленский отменил на бронирование от мобилизации 1,5 млн украинцев
09 октября 2024, 22:50

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу бронирования 1,5 миллиона человек от мобилизации. Кабмин приостановил действие положений, касающихся определения критически важных предприятий, до15 ноября. Об этом сообщает 9 октября украинское издание «Экономическая правда».
По словам источника в правительстве, на совещании Зеленский сильно негодовал масштабами бронирования. В соответствии с новым документом, до середины ноября планируют провести аудит решений о критически важных предприятиях.

Министерство экономики должно проанализировать результаты и представить отчет до 20 ноября. Также Минэкономики и Минобороны Украины подготовят проект, который проверит обоснованность бронирования военнообязанных. Если выявят необоснованные случаи бронирования, отсрочки от мобилизации отменят.

Кабмин рекомендовал центральным органам власти и областным администрациям воздержаться от принятия решений по бронированию до окончательного урегулирования вопроса.

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#всу
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«Костюмчик-то отечественный?»: Путин пошутил о костюме нижегородского губернатора
Путин пошутил о «костюмчике» нижегородского губернатора Никитина
09 октября 2024, 22:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в шутливой манере поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства костюм тот носит. Разговор состоялся 9 октября во время запуска новых промышленных объектов в регионах в формате видеоконференции.
«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?» — спросил Путин во время видеоконференции.

Губернатор ответил, что его костюм сшили из российской ткани, хотя бирки не оказалось.
«К сожалению, без бирки, но он действительно из отечественного материала», — уточнил Никитин.

Путин выразил удовлетворение выбором губернатора. Президент отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы с удовольствием надевать вещи, произведенные в России, и чтобы они были высокого качества.

Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал стерт серийному производству автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

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Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран делают ужасной жизнь для США
Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран пытаются сделать ужасной жизнь для США
09 октября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран образовали альянс с целью сделать жизнь для Соединенных Штатов «невыносимой» и вытеснить страну с позиции международного лидера.
В интервью телеканалу Fox News Райс отметила, что эти государства пытаются создать ужасные условия для США и подорвать их влияние на мировой арене. По словам Райс, Иран несет ответственность за гибель американцев, а Китай продолжает усиливаться как в военном, так и в экономическом плане.
«Эти страны и их маленький альянс пытаются сделать ужасной жизнь для Соединенных Штатов и выдавить нас из международного лидерства», — сказала профессор политологии.

Райс занимала пост госсекретаря до 2009 года. Затем она вернулась в Стэнфорд в качестве профессора политологии и старшего научного сотрудника Института Гувера. С 2012 года она работает профессором на факультете политологии и в Высшей школе бизнеса. С 2020 года Райс возглавляет Гуверовский институт.

Ранее член парламентской комиссии по нацбезопасности Иран Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран серьезно рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия на фоне угрозы со стороны Израиля.

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В Еврокомиссии объяснили суть нового санкционного режима против России
ЕК: новый режим санкций нацелен на дестабилизирующую деятельность РФ
09 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/Mihrzn

Новый санкционный режим позволит жёстко реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении Евросоюза, заявил официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что рассматриваемый в настоящее время санкционный режим будет направлен против лиц и организаций, которые вовлечены в довольно широкий спектр «гибридных действий России против блока», а также его сторонников и союзников.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил новые санкционные ограничения в отношении России за осуществление, как там выразились, «дестабилизирующей деятельности». Этими ограничениями ЕС планирует противостоять вмешательству в проведение выборов и работы демократических институтов, а также угрозам и саботажу экономики стран объединения, манипулированию сведениями, киберугрозам и иной деятельности.

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