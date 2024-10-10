Рожать, не пить и сплотиться: Алаудинов поддержал цели Русской общины

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Генерал-майор Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат», высказал поддержку целям Русской общины, подчеркивая важность сохранения русских традиций и ценностей.
«Цели очень хорошие: сохранение русских традиций и ценностей. Воспитание молодежи в традиционном духе. Чтобы русские стали рожать, перестали пить и сплотились, чтобы русские стали той идентичностью, которая готова удерживать под жестким контролем все население, что считает себя русскими», — заявил Алаутдинов.Он также отметил, что готов поддержать организации, такие как «Северный человек» и «Русская народная дружина», если они искренне преследуют эти цели и не противоречат принципам Русской общины. По его мнению, такие инициативы могут способствовать объединению и укреплению национальной идентичности среди русского населения.
Ранее сообщалось, что командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал задержание своего экс-адвоката Дениса Шапиро, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Алаудинов подчеркнул, что относится к этому событию сдержанно и не испытывает стыда за дружбу с Шапиро.
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