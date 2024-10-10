Россия наступает: что ждет Курскую область после успешного прорыва ВС РФ

Фото: Минобороны РФ
Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о значительном продвижении российских войск на более чем 10 участках в Курской области.
По его словам, Вооруженные силы России продолжают успешное наступление и захватили несколько опорных пунктов противника.
Алаудинов также отметил, что российские подразделения ведут планомерные действия, выдавливая украинские войска с территории региона, уничтожая бронетехнику и живую силу противника. Российские силы постепенно освобождают стратегически важные районы области.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются. Алаудинов также добавил, что отряд «Горца» эффективно действовал на данном направлении, уничтожив украинские подкрепления.
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Алаудинов также отметил, что российские подразделения ведут планомерные действия, выдавливая украинские войска с территории региона, уничтожая бронетехнику и живую силу противника. Российские силы постепенно освобождают стратегически важные районы области.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Однако названия этих пунктов не уточняются. Алаудинов также добавил, что отряд «Горца» эффективно действовал на данном направлении, уничтожив украинские подкрепления.
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Елена Перлова