В зону СВО передали свыше 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер»

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Российские изобретатели совместно с Кулибин-центром Народного фронта передали в зону СВО более 50 наземных робототехнических комплексов «Курьер». Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.
Отмечается, что бойцы ВС РФ получат инновационные роботехнические комплексы и дроны. Сейчас на передовой уже работают свыше 50 «Курьеров», в ближайшие дни поступят ещё 20 таких изделий.
Наземный робототехнический комплекс «Курьер» был разработан в Москве. Он предназначен для поражения живой силы, бронированных средств и объектов противника, а также для установки минно-взрывных заграждений, доставки материальных средств, продуктов питания, боеприпасов, эвакуации раненых военных и выполнения иных работ в опасных для военнослужащих местах.
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Анастасия Чинкова