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Вагенкнехт: Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь

25 апреля 2024, 16:33
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.
«‎Я удивлена, почему никто в Германии не обсуждает тот факт, что эти пакеты военной помощи в значительной степени выделяются в виде кредита. Очевидно, его не выплатят украинцы и украинки или Зеленский, даже если он явно припрятал несколько миллионов в каком-нибудь офшоре», — отметила она.

Отмечается, что новый пакет помощи США для Украины в размере 61 миллиарда долларов принесет больше разрушений и продлит страдания украинцев. Ситуацию эта помощь ни как не изменит, заключила она.



Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.

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Эксперты назвали «город-ключ» к дальнейшему наступлению России в Донбассе
NYT: взятие Часова Яра позволит войскам России развить наступление в Донбассе
25 апреля 2024, 16:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Украинские военные и эксперты сообщили, что после захвата Северодонецка, Артемовска и Авдеевки, ВС РФ «нацелились» на Часов Яр, который занимает господствующее положение на высотах. Об этом пишет The New York Times.
По мнению экспертов, падение Часова Яра является наиболее значимым в оперативном плане достижением ВС РФ с момента начала спецоперации. Экс-полковник ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский утверждает, что Часов Яр является ключом, который откроет ворота для изнурительных и долгих сражений.

Отмечается, что падение Часова Яра также откроет российским военнослужащим прямой путь на Константиновку, которую издание считает основным узлом снабжения ВСУ на большей части восточного фронта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино
Financial Times: в 115-й бригаде ВСУ ответили на обвинения в сдаче Очеретино
25 апреля 2024, 16:34

Фото: iStock/Prostock-Studio

Подразделение 115-й бригады ВСУ не сдавало Очеретино в ДНР, пишет Financial Times.
Об этом заявил один из представителей украинской бригады боевиков. Так он отреагировал на сообщения, что группа покинула позиции без приказа.

Украинский военнослужащий отметил, что все эти сообщения — фейк и бригада не сдавала позиции. При этом в командовании ВСУ заявили, что ситуация в Очеретино очень сложная.

Ранее сообщалось, что 115-я бригада ВСУ должна была заменить в Очеретино в ДНР 47-ю бригаду «Магура», но в результате обе отступили. Бойцы ВС РФ зашли в населенный пункт и подняли флаги РФ.

Накануне также стало известно, что ВС РФ вошли в населенный пункт Новобахмутовка рядом с Очеретино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#спецоперация
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Baza: Военнослужащих задержали за тройное убийство в зоне спецоперации
25 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/Diy13

Двое военнослужащих задержаны в Херсонской области, пишет Baza.
Задержанные признались в совершении поступлений. Тела их жертв начали находить накануне в селе Подо-Калиновка. Сначала обнаружили женщину с огнестрельными ранениями и следами применения взрывчатки. Также вблизи неё нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты.

Через некоторое время замглавы ВГА Алешкинского района увидел обгоревшие тела мужчины и женщины. На место сразу вызвали силовиков.

По предварительным данным, убитыми оказались глава администрации села и военнослужащий. Также на месте убийства нашли гильзы от автомата Калашникова.

В ходе допроса задержанные рассказали еще о двух случаях убийства. На выезде из села Абрикосовка правоохранители нашли сожжённые тела мужчин и женщины с огнестрельными ранениями.

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#спецоперация
#военные
#убийство
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На Западе заявили о бегстве ВСУ под Авдеевкой
Меркурис: ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь под атакой
25 апреля 2024, 16:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube, что военные ВСУ бегут с позиций под Авдеевкой, даже не находясь в боях с российскими солдатами.
По словам Меркуриса, оборона украинской армии все чаще терпит поражение, что является явным признаком печального положения ВСУ на линии боевого соприкосновения. Эксперт заметил, что украинцы стали регулярно дезертировать и отказываться выполнять приказы командования.

Меркурис выразил мнение, что уже ничто не поможет украинским войскам хоть как-то исправить происходящее.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.

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#спецоперация
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В Киеве заявили, что западная помощь не остановит продвижение ВС РФ
Кулеба: западная помощь не остановит продвижение российских войск
25 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Западная помощь не сможет остановить продвижение российских войск. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian.
Он подчеркнул, что остановить российские войска может только единый фронт всей Украины вместе со всеми её партнёрами.

Кулеба призвал европейские государства наращивать производство вооружения, поскольку Россия за годы конфликта значительно опередила оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Запада по объёмам готовой продукции. По словам министра, когда он видит, что российск

Ранее Кулеба призвал европейских политиков не расслабляться из-за решения Палаты представителей Конгресса США выделить Киеву дополнительный пакет военной помощи.

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#вс рф
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США обвинили Китай в отсутствии нейтральности по Украине
Постпред США при НАТО: Китай не является нейтральным в конфликте на Украине
25 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/Sky_Blue

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай не является нейтральной стороной в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico.
По словам Смит, в украинском противостоянии Китай выбирает российскую сторону. Постпред США при НАТО утверждает, что Вашингтон якобы наблюдает рост китайских поставок в РФ различных материалов, при этом Смит признала, что они могут использоваться и в мирных целях.

Смит добавила, что речь также идет о поставках микроэлектротехники, технологий беспилотных летательных аппаратов и нитроцеллюлозы.

Ранее профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований призвал всех, кто вовлечен в украинское противостояние, искать мирное решение ​конфликта.

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Власти Украины начали эвакуацию предприятий из Харькова
Ганчев: власти Украины начали эвакуацию из Харькова предприятий и специалистов
25 апреля 2024, 15:26

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские власти планируют оставить в Харькове только те предприятия, которые необходимы для ремонта военной техники. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Сообщается, что остальные промышленные объекты и крупные стратегические производства будут вывезены на запад Украины.

По его словам, сначала вывозят дорогостоящее оборудование. Все остальное имущество уничтожают или продают. Проводится эвакуация специалистов, которые будут настраивать и обслуживать технику для запуска мощностей.

«Объекты, которые имеют влияние на инфраструктуру и жизнедеятельность региона и Украины в том числе, конечно же, будут эвакуироваться. В том числе медицинские учреждения. Они снабжались специалистами из харьковских медицинских училищ, медицинского университета, поэтому все оборудование, о котором я сейчас говорю, тоже будут вывозить западнее», — отметил он.

Он утверждает, что пока ВСУ не проведут фильтрацию мужского населения, эвакуация в Харькове не будет объявлена.

Ранее сообщалось, что Харьков окончательно лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры. В городе были разрушены все трансформаторные подстанции и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время самостоятельная генерация электричества невозможна.

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#всу
#вс рф
#Харьков
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ВС РФ ударили по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО
Минобороны РФ заявило об ударе по наемникам «Иностранного легиона» в зоне СВО
25 апреля 2024, 14:48

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ ударили по формированиям наемников «Иностранного легиона» в зоне проведения спецоперации.
Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки оперативно тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали объекты ВСУ в 122-районах. Информация о последствии атак в сообщении не приводится.

В начале апреля Минобороны РФ заявило об ударах по базе иностранных наемников в районе города Мерефа. Также в ведомстве сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников под Харьковом.

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#россия
#вс рф
#спецоперация
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В Кривом Роге снова прозвучали взрывы
25 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы снова произошли в Кривом Роге, пишет издание «Страна».
Сообщения о взрывах в Днепропетровской области на юго-востоке Украины сообщалось меньше часа назад.

Подробностей происходящего не приводится. Местные власти не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.

В настоящий момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель заявил, что на Украине готовят около тысячи радикально настроенных боевиков, с помощью которых хотят захватить приграничный населенный пункт в Белоруссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#взрыв
#спецоперация
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