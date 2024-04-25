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Президент Украины Владимир Зеленский не расплатится по долгам за оказанную западную помощь. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в ходе выступления, выложенного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.
«Я удивлена, почему никто в Германии не обсуждает тот факт, что эти пакеты военной помощи в значительной степени выделяются в виде кредита. Очевидно, его не выплатят украинцы и украинки или Зеленский, даже если он явно припрятал несколько миллионов в каком-нибудь офшоре», — отметила она.
Отмечается, что новый пакет помощи США для Украины в размере 61 миллиарда долларов принесет больше разрушений и продлит страдания украинцев. Ситуацию эта помощь ни как не изменит, заключила она.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов. По словам американского лидера, данный закон сделает Америку и мир более безопасным, а также продолжит лидерство Штатов в мире. Байден отметил, что отправка помощи Киеву начнется в ближайшее время.
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Дарья Осипова