Вагнеровцы пришли к губернатору Бурятии Цыденову

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Бывшие члены частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» пришли к губернатору Бурятии Алексею Цыденову. Об этом он сам написал в своём Telegram-канале.
Пресс-служба губернатора опубликовала фотографии со встречи, на которых видно, что на форме у военных прикреплены шевроны «Zа Макса» и PMC
Wagner.
Глава республики отметил, что вагнеровцы пришли к нему на приём, чтобы задать вопросы об оформлении документов и получении медицинской помощи.
Цыденов пообещал бойцам ускорить процессы. Он заверил, что региональный Минздрав окажет им помощь в лечении. Также губернатор заявил, что власти региона продолжат оказывать поддержку землякам, принимавшим участие в СВО.
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Wagner.
Глава республики отметил, что вагнеровцы пришли к нему на приём, чтобы задать вопросы об оформлении документов и получении медицинской помощи.
Цыденов пообещал бойцам ускорить процессы. Он заверил, что региональный Минздрав окажет им помощь в лечении. Также губернатор заявил, что власти региона продолжат оказывать поддержку землякам, принимавшим участие в СВО.
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Анастасия Чинкова