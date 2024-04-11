Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Вакуумные бомбы в Авдеевке и продвижение в Урожайном: последние новости СВО

Вакуумные бомбы в Авдеевке и продвижение в Урожайном: последние новости СВО

11 апреля 2024, 09:54
Фото: istockphoto/zabelin

Фото: istockphoto/zabelin

Российские войска продолжают наступление и стремятся закрепиться на новых позициях в зоне проведения спецоперации. О том, где ВС РФ удалось уничтожить группу боевиков ВСУ, что российская армия применила на фронте и какие позиции заняла, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление



Российские войска при поддержке средств дальнего поражения провели серию штурмовых действий в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Зафиксировано небольшое продвижение и улучшение позиций. Продолжаются тяжелые позиционные бои.




ВС РФ продолжили наступление на Донецком направлении после освобождения Новомихайловки. Также ВС РФ продвинулись в районе Уманского. Бои идут уже на южных окраинах этого населённого пункта. Есть продвижения и по направлению к Яснобродовке. Продолжаются тяжёлые бои в Семёновке и Бердычах.



Бахмутское направление



Российские войска продолжают наступление на Часов Яр. Наблюдаются продвижения. ВСУ сдерживают оборону, несмотря на потерю личного состава и техники. В Районе Клещеевки украинские военные применили отравляющие вещества, пишет портал «Рыбарь».

Донецкое направление



ВС РФ удалось закрепиться на восточной окраине Красногоровки, занятой прежде в результате атак с применением бронетехники.


Авдеевское направление



Российские военные нанесли удар дронами-камикадзе по группе боевиков ВСУ, пытающихся укрыться в одном из зданий населенного пункта.



Также ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ бомбами ОДАБ-500 с УМПК. Такие бомбы часто называют «вакуумными».



Времьевское направление


Российская армия предприняла локальные наступательные действия на Времьевском участке фронта. В результате атак штурмовым группам ВС РФ удалось перейти через реку Мокрые Ялы и занять лесополосу южнее Урожайного.



Читайте также:


Российский дрон-камикадзе уничтожил в ДНР спрятавшуюся группу боевиков ВСУ

Впервые с начала СВО украинцы попытались атаковать Мордовию

Российские войска нанесли массированный удар по Харькову
#сво
#всу
#вс рф
#удар
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финский президент призвал Запад отказаться от воинственной риторики в адрес РФ
Александр Стубб: Запад должен отказаться от воинственной риторики в адрес РФ
11 апреля 2024, 10:44

Фото: norden.org

Западу необходимо воздерживаться от военной риторики в отношении Москвы, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил 11 апреля в интервью Financial Times.
Стубб отметил, что западным странам следует быть готовыми к противостоянию с Россией, однако прямой конфликт маловероятен.

«Меня немного беспокоят эти воинственные разговоры о том, что Россия намерена проверить Статью 5 (положение договора НАТО о том, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех) и что следующей на очереди будет Европа» — подчеркнул Стубб.
Указав на низкую вероятность прямого конфликта с Россией, Стубб, тем не менее, заявил, что у Европы есть «окно возможностей на несколько лет», чтобы «пересмотреть свое мышление».

Читайте также:

Президент Финляндии Стубб заявил о полном отсутствии политдиалога с РФ

Новым президентом Финляндии стал Александер Стубб

Новый президент Финляндии Стубб отказался строить отношения с Россией
#россия
#нападение
#окно
#конфликт
#европа
#президент
#отношения
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщик Лебедев рассказал о возможном поражении казармы во Львове
11 апреля 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

На окраину Львова прилетела российская ракета. По неподтверждённым данным, под удар попала казарма военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также сообщил о массированных ударах по украинским энергетическим объектам и местам скопления живой силы ВСУ. Так, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира. Во Львове, где на южной окраине города была поражена украинская казарма, к месту удара направилось много скорых и машин МЧС.

Ещё одна атака пришлась на Киевскую область, неподалёку от украинской столицы. Скорее всего, по Трипольской теплоэлектростанции, продолжил Лебедев. Также зафиксирован удар по городу Стрый во Львовской области. Известно, что прилетело пять ракет, одна из них угодила в ТЭЦ.

В посёлок Эсхар в Харьковской области, где расположены энергетические объекты, прилетело восемь ракет. В результате атаки выведены из строя ТЭЦ 2 и ГРЭС 2. Также удар нанесён по украинскому Бурштыну, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области, заключил Сергей Лебедев.

Читайте также:

Российские войска нанесли массированный удар по Харькову

Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ под Очаковым

Российские войска нанесли удар по энергосистеме Николаева
#мчс
#взрыв
#тэц
#всу
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша подняла в воздух самолеты из-за российских истребителей
11 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за предполагаемой активности дальней авиации России. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в социальной сети X.
Граждан Польши предупредили о возможном увеличении шума из-за взлета самолетов в воздух, особенно в юго-восточной части страны.

Через час польскую авиацию вернули на аэродромы. Согласно оперативному командованию, самолеты были отозваны в связи с снижением уровня угрозы ракетных ударов со стороны российской авиации.

Читайте также:

Британия направила в Румынию истребители для слежки за военными самолетами РФ

В США заявили о решении передать Израилю истребители и бомбы

В Германии подняли истребители по тревоге из-за российского военного самолета
#сша
#самолёты
#страны
#воздух
#британия
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом
Медведев назвал слова Байдена об исходе конфликта на Украине абсолютным злом
11 апреля 2024, 10:25

Фото: сайт Кремля

Вице-председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко осудил заявление президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи.
В своем Telegram-канале он назвал эти слова «абсолютным злом», обвинив Байдена в призыве к насилию и продолжении конфликта. Медведев выразил возмущение тем, что, по его мнению, такое заявление президента США может интерпретироваться как призыв к увеличению числа жертв и продолжению военных действий.

Кроме того, он отметил, что Байден не ответил на вопросы журналистов о наличии у США конкретного плана по урегулированию ситуации на Украине.

Читайте также:

Байден: Исход украинского конфликта зависит от действий Конгресса США

Медведев обвинил западных лидеров в соучастии в теракте в «Крокусе»

Медведев обвинил Макрона в пособничестве теракту в «Крокусе»
#сша
#призыв
#заявление
#telegram
#байден
#медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киргизии опровергли сообщения о принуждении ее гражданина участвовать в СВО
11 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/HStocks

МИД Киргизии опроверг публикации о принуждении ее гражданина в России участвовать в спецоперации, сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.
Как поясняет ведомство, гражданина задержали 2 апреля 2024 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических или психотропных средств. Его заключили под стражу.

«Информация о принуждении гражданина Кыргызской Республики к участию в специальной военной операции на территории Украины не подтверждается», — сообщили в МИД.
Сегодня киргизским диппредставительством в РФ проводятся все необходимые мероприятия по предоставлению соотечественнику необходимой консульско-правовой помощи, добавили в ведомстве.

Читайте также:

Отказавшегося подарить военкомату пикапы футболиста забрали в ВСУ

Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха

Подпольщик Лебедев: РФ нанесла массированный удар по объектам в Харькове
#киргизия
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский дрон-камикадзе уничтожил в ДНР спрятавшуюся группу боевиков ВСУ
11 апреля 2024, 09:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российский дрон-камикадзе ликвидировал в поселке Семеновка группу ВСУ, пишет РИА Новости.
Как рассказал агентству военнослужащий с позывным «Шахтер», все произошло на авдеевском направлении.
Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса беспилотником уничтожили украинских боевиков, которые прятались в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Отправили на уничтожение группы дрон-камикадзе, задача выполнена», — сказал он.

Кроме этого, в распоряжении РИА Новости есть видео, на кадрах — в заброшенное здание влетает дрон, после чего происходит мощный взрыв.

Читайте также:

В России разрабатывают новую тактику защиты Белгорода

Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха

Подпольщик Лебедев: РФ нанесла массированный удар по объектам в Харькове
#россия
#всу
#спецоперация
#дрон
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Впервые с начала СВО украинцы попытались атаковать Мордовию
Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Мордовией впервые с начала СВО
11 апреля 2024, 09:46

Фото: istockphoto/Oselote

Впервые со времени начала специальной военной операции украинские боевики попытались атаковать Мордовию. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ над территорией республики.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Беспилотники пытались атаковать объекты на территории Республики Мордовия в ночь на 11 апреля. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб. К счастью, обошлось без пострадавших. Разрушений на земле также нет.

Всего за ночь 11 апреля сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать российские регионы. Кроме Мордовии, впервые подвергшейся атаке, противник пытался нанести удары по Курской, Тамбовской, Брянской, Белгородской и Липецкой областям. В начале апреля беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан.

Читайте также:

Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью

В России после падения БПЛА на строящуюся больницу начался пожар

Беспилотники ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
#ночь
#бпла
#регионы
#сотрудники
#татарстан
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отказавшегося подарить военкомату пикапы футболиста забрали в ВСУ
11 апреля 2024, 09:22

Фото: IStock/Dziurek

Бывший полузащитник украинского футбольного клуба «Ингулец» Николай Стеценко, который отказался подарить военкомату пикапы, попал в ВСУ, передает «Украинский футбол».
Как рассказал Стеценко, представители «Реал Фармы» хотели ему помочь и убедить военкомат, что он принесёт больше пользы, играя в футбол, нежели на фронте.

«Но военком Малиновского военкомата Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие», — сказал Стеценко.

По словам футболиста, ему нужно было купить и передать четыре пикапа для военкомата. Сумма оказалась для него неподъемной. При этом действующий контракт с «Реал Фармой» не помог Стеценко избежать армии.

Минспорта Украины включило в список освобожденных от мобилизации футболистов киевского «Динамо», «Шахтера», «Кривбасса», «Оболони» и «Днепра-1» в конце марта.

Читайте также:

Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха

«Все мотивированные уже на кладбище»: Наёмник — о боевиках ВСУ

Разведчики уничтожили четыре автобуса с военными ВСУ
#украина
#футбол
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России разрабатывают новую тактику защиты Белгорода
11 апреля 2024, 09:02

Фото: IStock/macky_ch

Новую тактику защиты Белгорода разрабатывают в РФ, пишет Ura.ru со ссылкой ну военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алёхина.
По его словам, над тактикой работают в Министерстве обороны России и Генштабе. Она включает в себя применение радиолокационных станций (РЛС) аэростатного типа.

По его словам, ВС РФ сбивают дроны, но нужно определить именно точки вылета с территории противника, чтобы надежно прикрыть госграницу в Курске, Брянске и Белгороде. Поэтому ставится вопрос увеличения плотности обороны, использования РЛС аэростатного типа.

Он подчеркнул, что аэростаты могут располагаться в 100-150 километрах от линии соприкосновения, и они являются практически неуязвимыми для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника. Кроме этого, они способны точечно определять места взлетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также:

Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха

«Все мотивированные уже на кладбище»: Наёмник — о боевиках ВСУ

Разведчики уничтожили четыре автобуса с военными ВСУ
#россия
#спецоперация
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф