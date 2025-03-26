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Откровения Залужного: экс-главком ВСУ вспомнил о претензиях Румынии за упавшие БПЛА

Залужный рассказал о звонках из Румынии с претензиями за упавшие БПЛА
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный рассказал, что никакой 5-й статьи НАТО не существует, пишут украинские СМИ.
«Страны Балтии понимают, что нет никакой 5-й статьи НАТО и никогда не было. Польша понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния всё понимает, только молчит. Мне звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали "Шахеды"», — приводит украинское СМИ слова Залужного.
По его словам, когда он еще был главкомом ВСУ, ему звонили из Румынии и предъявляли претензии за включение средств радиоэлектронной борьбы, после чего дроны улетели на румынскую территорию.

Напомним, в 5-й статье НАТО говорится о том, что нападение на любую страну альянса будет восприниматься как атака сразу на все государства блока.

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Немецкие военные ранены при ударе по Кривому Рогу
26 марта 2025, 16:13

Фото: iStock/huettenhoelscher

После налёта беспилотников «Герань» на Кривой Рог в пригородную больницу привезли с ранениями иностранных солдат, говорящих по-немецки. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, украинским врачам была дана команда максимально стабилизировать состояние пострадавших и поддерживать их. Операции раненым прибудет делать иностранная бригада.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлены пожары, вспыхнувшие на объектах ВСУ, по которым был произведён массовый удар беспилотниками «Герань». В результате, под удар попали логистический центр ВСУ и железнодорожная станция, где располагается парк техники, переполненный военными автомобилями.

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Участники СВО впервые выступят на подмосковном чемпионате «Абилимпикс»
26 марта 2025, 15:42

Фото: пресс-служба чемпионата «Абилимпикс»

Ветераны спецоперации впервые станут участниками Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Об этом рассказали организаторы соревнований людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
«Вернувшись с фронта, многие ветераны СВО сталкиваются с трудностями в адаптации к гражданской жизни. Участие в чемпионате даёт им возможность не только показать свои умения, но и найти единомышленников, обменяться опытом, получить необходимую поддержку. Ветераны будут соревноваться в таких компетенциях, как «Архивоведение», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Слесарное дело» и другие», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что региональный чемпионат «Абилимпикс» в этом году проведут в Московской области с 31 марта по 11 апреля. Главными площадками станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж.

«Абилимпикс» – это конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья.

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#спецоперация
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Боевики ВСУ искали раненых российских солдат в домах жителей Суджи
26 марта 2025, 15:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ врывались в дома мирных граждан в Судже и искали там раненых бойцов ВС РФ. Об этом рассказал эвакуированный местный житель Николай Проценко. Его слова приводит ТАСС.
«Зашли к нам с автоматами, искали раненых русских солдат. У нас никого не было. Не знаю, как у соседей», — сообщил Николай.

При этом мужчина отметил, что боевики не применяли физическую силу, однако оказывали моральное давление.

В самый первый день вторжения его поймали на улице украинцы, а их командир заявил, что имеет бронь от службы в ВСУ, но специально пошел в армию, чтобы мстить русским, вспомнил пенсионер.

Николай добавил, что его дом не сильно пострадал по сравнению с другими: в крыше образовались дыры от кассетных боеприпасов и выбило окна. Света и газа не было.

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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после гибели военкора Анны Прокофьевой
26 марта 2025, 14:18

Анна Прокофьева (фото: Telegram @zhurnalistka_z)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста после гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила в беседе с РИА Новости.
В настоящее время в СК в рамках уголовное дела устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лица из числа боевиков ВСУ, которые причастны к совершению преступления.

В среду стало известно, что при подрыве украинской мины скончалась военкор Анна Прокофьева. Также тяжёлое ранение получил сопровождавший её оператор, которому сейчас оказывают помощь врачи.

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«Боги войны»: стало известно, кто заменит уставших бойцов в зоне СВО
Депутат Колесник: ротация в зоне спецоперации позволит сменить уставших бойцов
26 марта 2025, 14:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

На ротацию ВС РФ в зоне СВО уйдет подготовленный резерв. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые первыми ушли на фронт.

«Кто первым ушел на фронт, кто сейчас воюет — это настоящие боги войны, но и они устают. Было бы справедливо, чтобы их сменили. Сумели подготовить очень хороший резерв. Где-то год-полтора назад это было практически невозможно, так как не хватало качественно подготовленных бойцов, приехали бы ребята неподготовленные», — пояснил Колесник в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что резервисты постепенно заменят тех, кому будет разрешена ротация. Такое развитие событий, по словам депутата, не ухудшит боеспособность ВС РФ в зоне СВО, так как солдаты резерва прошли необходимую подготовку.

Колесник также предположил, что некоторые бойцы не захотят покидать зону боевых действий.

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