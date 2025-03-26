Откровения Залужного: экс-главком ВСУ вспомнил о претензиях Румынии за упавшие БПЛА

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Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный рассказал, что никакой 5-й статьи НАТО не существует, пишут украинские СМИ.
«Страны Балтии понимают, что нет никакой 5-й статьи НАТО и никогда не было. Польша понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния всё понимает, только молчит. Мне звонили из Румынии и просили не говорить, что у них упали "Шахеды"», — приводит украинское СМИ слова Залужного.По его словам, когда он еще был главкомом ВСУ, ему звонили из Румынии и предъявляли претензии за включение средств радиоэлектронной борьбы, после чего дроны улетели на румынскую территорию.
Напомним, в 5-й статье НАТО говорится о том, что нападение на любую страну альянса будет восприниматься как атака сразу на все государства блока.
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