Откровения Залужного: экс-главком ВСУ вспомнил о претензиях Румынии за упавшие БПЛА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста после гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила в беседе с РИА Новости.