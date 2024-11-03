«Важны практические шаги»: в Совфеде ответили на заявление Ермака о мире на Украине

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev
Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности Киева перейти к мирному урегулированию конфликта является исключительно попыткой демонстрации, направленной на третьи страны. Такие заявления поступали неоднократно, заявил сенатор Совета Федерации РФ Сергей Перминов в беседе с РИА Новости.
Ранее Ермак в статье для латвийского издания LSM подчеркнул, что главным условием завершения конфликта на Украине должен быть вывод российских войск из страны.
Перминов подчеркнул, что такое заявление Ермака стоит рассматривать исключительно как попытку продемонстрировать третьим странам готовность к некоему процессу возможного урегулирования конфликта на каких-то условиях. При этом подобных заявлений было уже много. В данной ситуации важны конкретные практические шаги, а не громкие заявления.
Также сенатор напомнил чётко обозначенные президентом России Владимиром Путиным условия: вывод украинских войск с территории России, нейтральный статус Украины и снятие антироссийских санкций.
Читайте также:
На Украине выдвинули одно условие для завершения конфликта
Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено
В Германии заявили о тайных переговорах России и Украины
Перминов подчеркнул, что такое заявление Ермака стоит рассматривать исключительно как попытку продемонстрировать третьим странам готовность к некоему процессу возможного урегулирования конфликта на каких-то условиях. При этом подобных заявлений было уже много. В данной ситуации важны конкретные практические шаги, а не громкие заявления.
Также сенатор напомнил чётко обозначенные президентом России Владимиром Путиным условия: вывод украинских войск с территории России, нейтральный статус Украины и снятие антироссийских санкций.
Читайте также:
На Украине выдвинули одно условие для завершения конфликта
Чепа: озвученное Украиной условие окончания конфликта никогда не будет выполнено
В Германии заявили о тайных переговорах России и Украины
Анастасия Чинкова