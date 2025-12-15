«Вечный переговорщик»: политолог оценил дипломатическую активность Зеленского
Политолог Бойков: Зеленскому выгодно затягивать переговоры с Россией
Процесс переговоров с Россией укрепляет позиции Владимира Зеленского. Такую точку зрения выразил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты «Известия» Семён Бойков.
Он считает, что переговоры поддерживают статус главы киевского режима на международной арене.
«Пока идут переговоры, Зеленский нужен. Он пользуется тем, что с ним общаются высокопоставленные политики, например, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Это своего рода защита для него как политической фигуры», — пояснил Бойков в беседе с Pravda.Ru.
По словам политолога, Зеленскому выгодно длительное продолжение переговоров. Благодаря этому Зеленскому удаётся сохранить само существование украинской государственности.
Тем временем в Берлине состоялись переговоры между американской и украинской стороной. Они оказались трудными, поскольку Вашингтон не готов идти на уступки в отношении мирного соглашения, пишут argumenti.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
«Переговоры между Украиной и её западными партнёрами превратились в «перетягивание каната»: Вашингтон настаивает на быстрых решениях, в то время как Зеленский и его европейские союзники утверждают, что остаются серьёзные разногласия, которые необходимо урегулировать», — говорится в материале.
Самыми спорными вопросами остаются вопросы отказа от территорий и гарантии со стороны США в случае нарушения мирных договорённостей со стороны России. Кроме того, американская сторона считает, что Киев должен согласиться на предложенный план, поскольку страна проигрывает в конфликте.