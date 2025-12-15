15 декабря 2025, 13:28

Bild: Киевский режим готов отказаться от НАТО и провести выборы за 100 дней

Фото: istockphoto/Svet Ivan

Власти Украины рассматривают возможность отказаться от курса на вступление в НАТО и провести президентские выборы в течение 100 дней для потенциального урегулирования конфликта с Россией.