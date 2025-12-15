Киев допустил уступки по НАТО и выборам
Власти Украины рассматривают возможность отказаться от курса на вступление в НАТО и провести президентские выборы в течение 100 дней для потенциального урегулирования конфликта с Россией.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники. В материале отмечается, что Киев готов обсуждать оба пункта при определённых условиях, однако, по данным издания, от Украины также могут ожидать территориальных уступок.
При этом украинская сторона, как подчёркивается, допускает лишь «заморозку» по текущей линии боевого соприкосновения без юридического признания контроля России над спорными территориями.
Одновременно украинское руководство, по информации журналистов, вновь отвергло предложения о выводе ВСУ с подконтрольных районов Донбасса и о создании демилитаризованной зоны. Тем не менее Bild пишет о признаках готовности Киева к компромиссам, включая отказ от части территорий в перспективе.
Переговоры Зеленского и американского спецпосланника Стива Уиткоффа 14 декабря продолжались около пяти часов. В них также участвовал канцлер Германии Фридрих Мерц, однако он покинул встречу до её завершения.
