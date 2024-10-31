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Послание «Бердянск — это Украина, или руины», которое боевики ВСУ оставили жителям города в Запорожской области на беспилотнике, является показательным. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Послание украинских боевиков весьма показательно. В нем отражена вся суть отношения бандеровского режима и подконтрольных ему нацистов к жителям освобожденных южнорусских земель», — прокомментировал Рогов.Он подчеркнул лицемерие киевского режима и назвал его «оккупационным» и захватническим.
Кроме того, по словам Рогова, Киев проводит по отношению к новым российским территориям политику человеконенавистничества.
«Чем быстрее исчезнет Украина в нынешнем ее террористическом и националистическом виде, тем безопаснее смогут жить люди по обе стороны фронта. Да и самого фронта тогда уже не будет», — резюмировал собеседник агентства.Ранее стало известно, что может решить исход спецоперации на Украине. Свое мнение на этот счет высказал один из военных аналитиков.
Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года на фоне усилившихся обстрелов Донбасса со стороны Киева.
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Никита Кротов