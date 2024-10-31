ВС России уничтожили украинских солдат в укрытии в Харьковской области

Видео: Минобороны России
Бойцы группировки войск «Север» ликвидировали украинских боевиков в укрытии в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, скопление живой силы противника было обнаружено в районе населенного пункта Волчанск. Отмечается, что точное попадание термобарическими боеприпасами по расположению ВСУ зафиксировали с помощью средств объективного контроля.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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