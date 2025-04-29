Ведущий Первого канала назвал подонками некоторых покинувших страну россиян

Анатолий Кузичев (Фото: Telegram/a_kuzichev)
Ведущий Первого канала Анатолий Кузичев считает, что те, кто, проживая за границей, помогал боевикам ВСУ — предатели. Своим мнением он поделился в беседе с актером Вячеславом Манучаровым.
«Таких людей надо судить. Это подонки и преступники», — сказал Кузичев.Он добавил, что среди покинувших страну россиян есть те, кто подписывал снаряды для неонацистов, которые, со слов Кузичева, использовались при ударах по российским городам. Подобные шаги живущих за рубежом соотечественников Кузичев назвал деятельным вредом стране.
Вместе с тем Кузичев считает, что тех, кто уехал на эмоциях, можно «понять и простить».
«Кого не оглушила новость 24 февраля 2022 года? Кого она по башке не шарахнула так, что он еще приходил в себя?» — спросил журналист.
Он посетовал, что из-за отъезда людей с противоположным мнением, уменьшились возможности для диалога.
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