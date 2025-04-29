Алаудинов рассказал, что ГУР Украины пыталось завести ВСУ в Белгородскую область

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/@AptiAlaudinovAKHMAT)
Украинские разведчики пытались весной завести боевиков ВСУ на территорию Белгородской области и понесли потери. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«В начале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области — прим. ред.), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения (ВСУ — прим. ред.). Здесь они опять же понесли большие потери и вынуждены были ретироваться», — рассказал генерал-лейтенант.
Он добавил, что всех диверсантов уничтожают. Накануне Алаудинов проинформировал, что Демидовка и Поповка в Белгородской области защищены от вражеских сил.
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