Въехавшие в зону ЧС белгородцы не получат выплату в случае происшествия

Российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Прямой» сделал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Бывший генпрокурор считает, что летом РФ будет давить с разных направлений, а украинские боевики не узнают, откуда начнут наступать ВС РФ.