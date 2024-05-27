Въехавшие в зону ЧС белгородцы не получат выплату в случае происшествия

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить блокировку дорог и подъездов к населенным пунктам с введенным режимом ЧС и усилить их охрану, чтобы предотвратить проезд посторонних.
Это поручение он дал на еженедельном оперативном совещании правительства региона 27 мая, пишет mk.ru.
Кроме того, власти Белгородской области намерены бороться с нарушителями, отказывая им в материальной поддержке.
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Кроме того, власти Белгородской области намерены бороться с нарушителями, отказывая им в материальной поддержке.
«Если человек игнорирует наши предупреждения о невозможности пребывания в этих населенных пунктах и решает проехать, мы рассмотрим вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта. В случае получения ранения или гибели финансовая помощь также не будет оказана», — заявил Гладков.Он добавил, что дело не в деньгах: глава региона просто не видит других способов убедить людей задуматься о своей безопасности.
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Артем Кузьмин