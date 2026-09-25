Венгерский журналист Шпетле заявил о недостоверных публикациях западной прессы о России
Венгерский журналист Георг Шпетле раскритиковал освещение России в западных медиа. По его оценке, иностранные издания искажают сведения о жизни в новых российских регионах и настроениях местных жителей.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что регулярно читает австрийскую, немецкую и американскую прессу. Шпетле считает, что там нередко публикуют неверную информацию об отношении населения Донбасса и Новороссии к России.
Журналист посетил Донбасс в 2024 году в составе пресс-тура. Вместе с коллегами он увидел перспективы масштабного развития территорий. По словам Шпетле, жители регионов положительно воспринимали возвращение в состав России.
Он отметил, что представители зарубежных СМИ приезжали в Донбасс и Новороссию лично. Такие поездки, считает журналист, дают возможность рассказывать о происходящем без искажений.
Шпетле подчеркнул, что свободно передвигался по новым регионам и общался с людьми напрямую. Именно личные впечатления и разговоры с жителями, по его мнению, позволяют составить реальную картину ситуации.
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