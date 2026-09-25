25 сентября 2026, 07:57

Венгерский журналист Шпетле обвинил западные СМИ в распространении лжи о России

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Венгерский журналист Георг Шпетле раскритиковал освещение России в западных медиа. По его оценке, иностранные издания искажают сведения о жизни в новых российских регионах и настроениях местных жителей.