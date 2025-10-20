20 октября 2025, 22:59

Сийярто: Венгрия не станет блокировать 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

Фото: istockphoto/designer491

Венгрия не собирается блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявил 20 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Данные приводит Euractiv.