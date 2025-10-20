Венгрия не станет блокировать 19-й пакет антироссийских санкций ЕС
Венгрия не собирается блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России. Об этом заявил 20 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Данные приводит Euractiv.
По его словам, у правительства нет планов по блокировке, и из предложений удалось исключить те меры, которые противоречили бы национальным интересам. Сийярто также охарактеризовал санкционную политику ЕС как провалившуюся, поскольку конфликт в Украине продолжается.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС планирует принять 19-й пакет санкций на этой неделе, но министры иностранных дел пока не пришли к согласию, и обсуждение отложили до саммита 23-24 октября.
В числе рассматриваемых мер — возможное использование замороженных российских активов в военных нуждах Украины.
Ранее, 12 сентября, сообщалось, что Евросоюз завершает работу над 19-м пакетом. По словам Каллас, в него войдут дополнительные ограничения, касающиеся поставок российской нефти, танкеров теневого флота и банков.
Читайте также: