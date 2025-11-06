06 ноября 2025, 02:28

Анджелина Джоли и Брэд Питт (Фото: РИА Новости / Алексей Петров)

Поездка актрисы Анджелина Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон является пиар-акцией на голоде и страхе. С таким заявление выступил сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.





По его словам, можно бесконечно возить голливудских звезд за деньги западных налогоплательщиков в Херсон и другие города. Однако людям на местах это никак не поможет.



«Очередная пиар-акция на голоде и страхе, причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные "приглашенные звезды" даже не станут заглядывать», — высказался Кастюкевич.