Сенатор Кастюкевич назвал визит Джоли в Херсон пиар-акцией
Поездка актрисы Анджелина Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон является пиар-акцией на голоде и страхе. С таким заявление выступил сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
По его словам, можно бесконечно возить голливудских звезд за деньги западных налогоплательщиков в Херсон и другие города. Однако людям на местах это никак не поможет.
«Очередная пиар-акция на голоде и страхе, причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные "приглашенные звезды" даже не станут заглядывать», — высказался Кастюкевич.Визит Джоли он отнес к типичному элементу западной пропаганды, которая основана на медийном эффекте. Сенатор также считает, что актрису не повезут дальше безопасных мест, а сами съемки могут быть «павильонными».
Ранее Анджелина Джоли прибыла в Херсон, но лишилась своего водителя, который теперь может пополнить ряды украинской армии.