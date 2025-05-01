Вэнс: между желаниями россиян и украинцев существует огромная пропасть

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Между Россией и Украиной существует «пропасть» в позициях по урегулированию конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.
«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — обратил внимание вице-президент Соединенных Штатов Америки.
В настоящее время дипломатические усилия направлены на то, чтобы сблизить позиции Российской Федерации и Украины, уточнил Джей Ди Вэнс.
Напомним, на этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, сообщал Песков.
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