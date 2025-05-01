МИД РФ: Россия никогда не допустит возвращения Украины к границам 1991 года

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Россия никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ после обстрела ВСУ Центрального рынка в городе Алёшки Херсонской области.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства подчёркивается, что за подобными притязаниями Киева, поддерживаемыми его западными союзниками, стоит «людоедский инстинкт истребления всего русского».
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«Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. <...>. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария», — отмечается в документе.В ведомстве также добавили, что все причастные к варварской атаке на мирных жителей будут установлены и понесут заслуженное наказание.
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Александр Бойцов