Маск раскрыл имя следующего президента США

Фото: istockphoto/rarrarorro
Вице-президент США Джей Ди Вэнс станет следующим президентом страны, заявил миллиардер Илон Маск в социальных сетях.
«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — сказано в публикации.Таким образом предприниматель отреагировал на пост одного из юзеров на тему разговора Вэнса и британского премьера Кира Стармера о свободе слова в Великобритании.
Ранее Илон Маск заявлял, что ему угрожают на фоне его работы по уменьшению государственных расходов. Он подчеркнул, что если не вмешаться, то США обанкротятся.
«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — говорил Маск.При этом источник угроз создатель соцсети X не назвал.
Читайте также:
В США госслужащие решили саботировать приказы Маска
Маск назвал ложью сообщения Reuters об отключении Украины от Starlink
Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина
Никита Кротов