Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Маск раскрыл имя следующего президента США

Маск раскрыл имя следующего президента США

Маск назвал Джея Ди Вэнса следующим президентом США
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс станет следующим президентом страны, заявил миллиардер Илон Маск в социальных сетях.
«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», — сказано в публикации.
Таким образом предприниматель отреагировал на пост одного из юзеров на тему разговора Вэнса и британского премьера Кира Стармера о свободе слова в Великобритании.

Ранее Илон Маск заявлял, что ему угрожают на фоне его работы по уменьшению государственных расходов. Он подчеркнул, что если не вмешаться, то США обанкротятся.

«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — говорил Маск.
При этом источник угроз создатель соцсети X не назвал.

Читайте также:

В США госслужащие решили саботировать приказы Маска

Маск назвал ложью сообщения Reuters об отключении Украины от Starlink

Маск: начав СВО Россия зашла слишком далеко, теперь это сделала Украина
#мир
#сша
#президент
#илон маск
#новости
США выдали агреман на назначение нового посла РФ
МИД: США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиева
28 февраля 2025, 17:20

Фото: iStock/Sven Loeffler

США в рамках консультаций в Стамбуле передали РФ официальную ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева послом. Об этом говорится на сайте МИД РФ.
По данным российского внешнеполитического ведомства, отъезд к месту службы Дарчиева в Вашингтон ожидается в ближайшее время.

Напомним, 27 февраля представители России и Соединенных Штатов провели переговоры в Стамбуле, которые были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух государств. Примечательно, что встреча продлилась более шести часов.

Читайте также:

Захарова: На пост посла России в США рассматривается только один кандидат

Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире с Украиной

В МИД РФ пообещали ответить на антироссийские санкции Японии
#сша
#пост
#рф
#переговоры
#посол
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ждем бомб»: в США частично рассекречены документы по делу Джеффри Эпштейна
NYP: в новой рассекреченной документации по делу Эпштейна отсутствуют сенсации
28 февраля 2025, 11:43

Фото: istockphoto/Manuel-F-O

В деле американского финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна о торговле малолетними нет никаких сенсаций, а также громких имен артистов и политиков. Как пишет издание New York Post, Минюст США частично рассекретил документацию по делу.
«Мы все ждем бомб, сочных материалов. И это не то, что находится в этой папке», — написала в соцсетях блогер Лиз Уилер.
По информации источников, речь идет о списке контактов Эпштейна, где насчитывается сотня страниц. Доступ к документации имеют близкие к президенту США Дональду Трампу блогеры.

В прошлом году экс-модель Стейси Уильямс заявляла, что Трамп до нее домогался, а знакомство с республиканцем произошло, по ее словам, через Эпштейна.

Ранее сообщалось, от каких своих слов открестился Дональд Трамп.

Читайте также:

Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО

Трамп объявил о своем уважении к Зеленскому

Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире с Украиной
#мир
#сша
#уголовное дело
#новости
#торговля
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ пообещали ответить на антироссийские санкции Японии
Посол Ноздрев: РФ не оставит без ответа принятый Японией 25-й пакет санкций
28 февраля 2025, 09:06

Фото: iStock/vlad_karavaev

Москва не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев, пишет РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что введенный против РФ 25-й пакет нелегитимных санкций вновь стал подтверждением приверженности Японии антироссийскому курсу. По его мнению, соответствующий шаг Токио, предпринятый накануне смены власти в Соединенных Штатах, демонстрирует недальновидность японского официоза и его поверхностное понимание глобальных геополитических процессов.

Относительного ответа на враждебные действия Россия не стремится «играть на публику», заключил посол.

Читайте также:

В Британии не исключили возвращение РФ в состав «Большой семерки»

В Японии заявили о намерении заключить мирный договор с Россией

В Японии заявили о возможных санкциях против РФ и КНДР
#россия
#договор
#посол
#дипломат
#рф
#япония
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пекине начались переговоры между Шойгу и главой МИД Китая Ван И
28 февраля 2025, 08:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Пекине начались переговоры между секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом пишет РИА Новости.
Утром Шойгу прибыл в госрезиденцию «Дяоюйтай», где состоялась встреча с китайским министром.

Визит Шойгу в Китай был анонсирован пресс-службой аппарата Совета Безопасности России. Основными темами переговоров станут вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, а также обсуждение международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин впервые прокомментировал результаты переговоров России и США в Эр-Рияде

Лавров призвал «дать по рукам» Зеленскому после атаки ВСУ на Кубани

Украина не признает переговоры Путина и Трампа в Саудовской Аравии – Зеленский
#сша
#китай
#встреча
#всу
#зеленский
#путин
#переговоры
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Коц рассказал про «тишину» после переговоров в Стамбуле
Военкор Коц обратил внимание на «тишину» после переговоров РФ и США в Стамбуле
28 февраля 2025, 04:50

Фото: iStock/vchal

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле, продлившиеся 6,5 часов, завершились без официальных серьезных заявлений или утечек в СМИ. Отсутствие информации о результатах встречи прокомментировал военкор Александр Коц в своём Telegram-канале, предположив, что стороны сознательно сохранили «тишину».
Как отметил Коц, несмотря на продолжительность диалога, ни Bloomberg, ни Politico, ни другие издания не получили данных о содержании переговоров.

«Ладно, вся эта болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — поделился Коц рассуждениями.
По его мнению, такая секретность может указывать на серьёзность обсуждаемых тем, которые требуют закрытого формата без публичной риторики.

«Единственная новость из Турции с претензией на сенсацию — призыв Оджалана к соратникам по Рабочей партии Курдистана распустить организацию и сложить оружие. Удачный исторический момент. Эрдоган как бы говорит — смотрите, я тоже умею миротворить», — добавил военкор.
Ранее сообщалось, что Захарова поставила на место главу МИД Австрии за его слова о РФ и наглый тон. Тот в интервью Der Standard заявил о наличии у ЕС «рычагов давления» на РФ. Мол, переговоры по Украине без ЕС не состояться, поскольку на европейских счетах более €200 млрд российских активов. Без их обсуждения «никакой сделки с РФ не будет».

Читайте также:

Загадочно погиб с женой легенда Голливуда Джин Хэкмен: биография актера и подробности его смерти

Турэксперт Осипова: российские туристы снова желают ездить в Европу

«Заставляю звонить себе силой мысли»: певец Робби Уильямс перестал видеть НЛО, но «стал» экстрасенсом
#сша
#сми
#telegram
#переговоры
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате