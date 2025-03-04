Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США договор по недрам

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio
Украина готова подписать с США договор по редкоземельным металлам, заявил премьер Денис Шмыгаль в рамках пресс-конференции в Киеве.
«Сегодня Украина совершенно твердо настроена на продолжение сотрудничества с США. Мы ищем эти возможности в прагматичной кооперации, в том числе базирующейся на экономике, в частности на соглашении [о недрах], создании совместного инвестиционного фонда на Украине. Мы готовы его [соглашение] подписывать, будем двигаться в этом направлении», — прокомментировал он.Политик поблагодарил Вашингтон за поддержку Киева, заверив, что украинская сторона будет «всеми доступными дипломатическими каналами продолжать работать» с американскими властями, чтобы подписать соглашение.
Отношения Украины с США разладились после визита Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля. Во время дискуссии между ним и президентом Дональдом Трампом произошла ссора.
Трамп остановил поддержку Украины.
Читайте также:
«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой
«Это серьезная угроза»: стало известно, чем ответит Трамп на перепалку с Зеленским
США приостановили военную помощь Киеву в 4:30 по Москве
Никита Кротов