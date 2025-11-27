Верховный лидер Ирана заявил, что Вашингтон потерпел неудачу в украинском конфликте

27 ноября 2025, 22:17

Хаменеи: США инициировали конфликт на Украине, но не достигли результата

Фото: Istock / BornaMir

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что, по его мнению, США стали инициатором конфликта на Украине, однако не сумели добиться ожидаемого результата. Слова политика приводит РИА Новости.





Хаменеи подчеркнул, что противостояние нанесло огромный ущерб, но не принесло Вашингтону стратегических выгод.





«Действующий президент США [Дональд Трамп] говорил, что решит проблему в течение трёх дней, но спустя год Вашингтон силой навязывает план из 28 пунктов стране, которую сам втянул в конфликт», — заявил он.