«Никогда не признаем»: Европарламент выдвинул России жёсткие условия для мира

Европарламент потребовал от РФ вывести войска и отказаться от Крыма и Донбасса
Европарламент принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине. В документ депутаты включили положение, что Европейский союз никогда не признает новые регионы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.



В резолюции политики подтвердили свою точку зрения.

«[Европарламент] напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС <...> как российская», — сказано в документе.
Представительный орган Европейского союза указал, что любой мирный договор по Украине должен предусматривать вывод российских войск из Крыма и Донбасса.

Согласно позиции ЕП, Россия должна отказаться от Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в рамках любого соглашения по урегулированию. Кроме того, РФ должна возместить Украине материальный и нематериальный ущерб.

