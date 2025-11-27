«Никогда не признаем»: Европарламент выдвинул России жёсткие условия для мира

27 ноября 2025, 21:02

Европарламент потребовал от РФ вывести войска и отказаться от Крыма и Донбасса

Фото: Istock/olrat

Европарламент принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине. В документ депутаты включили положение, что Европейский союз никогда не признает новые регионы России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.





В резолюции политики подтвердили свою точку зрения.

«[Европарламент] напоминает о своей позиции, согласно которой временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС <...> как российская», — сказано в документе.